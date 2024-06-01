橘世代／【快樂老太太 現況篇】拋開枷鎖 熟齡也需要激情

「如果有男生邀妳當女友，妳會接受嗎？」知名性學家，耕耘各年齡層性教育超過卅年的林燕卿詢問住在機構的年長女性，大家都笑了，連忙表態，有人透過笑聲表示不以為然、有人搖頭、有人馬上說「不要」。但在演講前，她在同一群人的不記名問卷中，看見的答案，多數勾「同意」。

這一代年長女性，多因媒妁之言走進婚姻，將配偶願拿錢養家視為愛，將性看作是延續下一代的責任，鮮少是享受其中。「但她們對性和愛是有渴求的。所以她們追劇，從中找情感的代償，平撫日常的無趣和枯燥。」林燕卿說，這群女性的情感支持來自孩子、姊妹淘，極少來自配偶，隨年齡增長，她們在家庭中的幸福感下降，渴望卻羞於追愛討愛，因此當身體病痛多的時候，會有人苦笑跟林燕卿說：「因為沒有人疼，所以到處都痛。」

她分享機構內長者談戀愛的事件，兩人因有好感在一起，他們親吻、撫摸，有時會有性行為，但在封閉的機構只能偷偷進行，被發現就通告家長（也就是子女），子女接到通知大驚失色，覺得父母都七老八十了怎麼搞那麼丟臉的事！女性長者的子女覺得媽媽「失節」，趕緊將媽媽帶回家，媽媽像做錯事的小孩獨自在家。留在機構的男性長者也因失去愛人情緒不穩或頹靡不振。

「多數老人只有親情沒有激情，但是親情無法取代激情。」林燕卿意識到，社會忽視年長者也有愛與性的需求，以至於當事人也視之為羞恥，因此她到機構做性教育，讓大家知道老了談戀愛並不可恥，對於性有欲望也很正常，這兩年架設了熟齡交友平台「双双卿心」，希望媒合想找伴侶或異性朋友的熟齡者。

林燕卿在五十歲喪偶後一直忙於工作，直到三年前退休，心思終於有餘裕放在感情生活。她說，如果遇到喜歡、適合的人，她會主動追求，就算被拒絕也沒關係，至少要試過。不久前，四十幾歲未婚的女兒笑著跟她說：「媽，我們來比賽看誰先找到陪伴者。」或許母女還可一起辦婚禮。在長壽的世界裡，許多事情得重新想像，包括女性對於情愛、性與婚姻的態度。