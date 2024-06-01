愛肝達人站／要發憤圖強，或發糞塗牆？

古人常用來勉勵別人的話就是要「發憤圖強」，常常是在失敗之後，自己勉勵自己或別人用來給你加油的古典金句。

現代人的時間緊湊，競爭厲害，要出人頭地也不容易，要發憤圖強沒那種大志，於是乎另一個感情的出處就是「發糞塗牆」，把解下的大號塗在牆上，好好出一番悶氣！

以心理學來講，失敗了，發憤圖強，讓一個人發揮潛能，正向的努力、再努力，總有一天會出頭天，有成功的一天。但如果一再努力，還是失敗了，有人就會受不了打擊，於是憤世嫉俗，歸罪於種種不公平、受到歧視或怨天尤人，嚴重者破壞公物，將大便塗在牆壁上以洩恨。

在醫學上，人體的各器官功能平常都是各司其職的，成一個平衡狀態，例如消化道負責食物吸收，心臟負責血液供應，肝臟負責解毒，肺部負責呼吸，腎臟負責排毒，腦部負責思考，也是指揮官；免疫系統例如白血球用來吞噬外來細菌病毒等，大家和平協調之下，肉身可以使用幾十年，而且隨著醫藥的進步，百年人瑞愈來愈多。

人體的器官系統，正常時候的發憤圖強是可以保護我們的，例如平常血液內的白血球，每毫升約4千個到8千個，如果碰到細菌或病毒感染，人體的白血球就會「發憤圖強」動員起來，可能增加到一萬以上或更多，愈多表示發炎愈厲害，需要動員更多的警察來消滅敵人。

但如果病人製造出來的都是不成熟的白血球，沒有殺敵功能，更有甚者，如果製造出很多甚至無限制，那就是白血病了。一大堆不成熟沒功能的警察也殺不了菌，甚至讓人敗血症死亡，就是發糞塗牆的一個例子。

免疫系統的白血球除了可以發憤圖強殺菌外，也可以用來殺死癌細胞，這是近年來醫學界治療癌症的新發現，就是上帝造人本來就有可以殺死癌細胞的免疫系統，但人體的癌症會把免疫細胞這個功能抑制掉了，讓自己坐大，危害生命。近年的醫學研究，可以利用免疫製劑將免疫細胞活化起來，讓它發憤圖強，恢復它殺害癌細胞的功能，是近年來癌症治療的新突破。

水能載舟亦能覆舟，這些免疫細胞除了可以發憤圖強用來吞噬細菌、治療癌症之外，有時也會抓狂「發糞塗牆」隨便攻擊自己的器官系統，甚至危害生命，就是把自己的器官當舶來品來看，鳴鼓而擊之。嚴重者造成紅斑性狼瘡等重症，輕者造成乾眼症或類風濕性關節炎等，成事不足、敗事有餘，好比小孩將大小便亂塗一團一樣，讓老媽疲於奔命，這種疾病現在雖然有藥物可以控制，但總讓病人不得安寧，醫師不得休息，都不是好事。

正常的發憤圖強是值得鼓勵的也是好事，但破壞性的發糞塗牆會干擾到人，會影響自己生命，既不利己又害人，不是好榜樣。