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健康你我他／做好食材分裝 冷藏保鮮到位

聯合報／ 文／郎英（中市南區）
夏天氣溫高，魚肉蔬果都不耐放，想攝取營養，不想吃進毒素，食材保存方式很重要。圖／郎英提供
夏天氣溫高，魚肉蔬果都不耐放，想攝取營養，不想吃進毒素，食材保存方式很重要。圖／郎英提供

夏天氣溫高，魚肉蔬果都不耐放，想攝取營養，不想吃進毒素，食材保存方式很重要。處理得當，既能保鮮又留存美味，如果胡亂往冰箱塞，不但無法保鮮，冰箱還可能會變成細菌的大本營。

我習慣去傳統市場採購，剛開市時就去，一來新鮮乾淨（縮短空氣汙染時間和顧客挑摸接觸機率），二來可適量買（賣場大包裝雖便宜但吃不完反而壞掉）。吃多少買多少，是食物保存第一要件。

食物保存第二要領，是依量分裝。像鮭魚和里肌肉絲是家裡常備肉品，在放進冷凍庫前，先用內袋分裝，等要煮時取出一份，這樣比較容易退冰，也能降低孳生細菌風險。

生食如此，熟食亦是，記得寫上名稱，以免結凍後霧茫茫，分不清哪些食物還要逐一解開檢視。熬煮大鍋的滷蛋滷牛腱，可利用密封罐或保鮮盒分裝，在蓋子上標日期，於期限內食用，就能吃得安心又健康。

葉菜類可用紙先包覆再套袋放冷藏，菇果類則用透明袋裝方便取用，盡量減少冰箱門開啟太久或頻繁開關，才能維持該有的冷度及節能節電。

烹煮最常用到的蒜頭，到了梅雨季，沒幾天就發芽發黑，可先切成蒜末，用小夾鏈袋分裝後冷凍。營養滿分卻不易放久的水果如香蕉、木瓜、芒果等，可以切塊製成水果冰，百分百純天然又清涼解渴，一塊在口，回味無窮。

冰箱 水果 食材

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