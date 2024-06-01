科普好健康／壓力大、免疫失調 恐發生圓形禿

61歲的曾先生，在短短一個多月內出現全數頭髮及部分眉毛脫落情況的「全頭禿」，嚇得他趕緊到醫院就醫。經詢問病史、觀察其落髮狀況，並接受皮膚鏡檢查及抽血排除其他可能的落髮疾病後，確診為「圓形禿」。經使用局部針劑注射及口服藥物治療近四個月，曾先生的頭髮逐漸長回來了，治療效果不錯。

俗稱「鬼剃頭」的圓形禿，是一種發炎細胞攻擊毛囊所造成的落髮疾病，發生率約1%至2%。最常見頭髮脫落症狀，但也可能波及眉毛、睫毛、鬍子和其他部位的體毛等。雖然任何年紀和性別都可能發生，但常見出現在20至40歲的年紀。

多數的圓形禿病人只有局部毛髮脫落，發生頭皮上圓形塊狀像硬幣一般大小的禿髮，但嚴重的患者可能出現大面積頭髮脫落，甚至發生像曾先生出現整頭頭髮掉光的「全頭禿」，抑或是全身都無毛（如陰毛、腋毛、眉毛等）的「宇宙禿」。

發病3大原因

1.遺傳因素：目前關於圓形禿的發病原因尚有待釐清，但圓形禿的患者常見有家族史，所以遺傳因素可能具有重要角色。

2.自體免疫失調：許多研究證據顯示，圓形禿可能是一種自體免疫性疾病，因一時的免疫失調，使患者體內的淋巴球攻擊自身的毛囊造成毛髮脫落，這種免疫反應有很高的特異性，患者除了掉髮外，身體一般健康狀態大多沒有問題，僅少數患者可能同時伴有新陳代謝性或自體免疫性疾病，如甲狀腺疾病、糖尿病、紅斑性狼瘡、重症肌無力、免疫性貧血等。

3.壓力因素：圓形禿發生也與壓力有關，身體在遭遇較大的生理或心理壓力後，會出現落髮情形。

落髮治療方法

圓形禿的治療，主要會依據落髮面積大小、掉髮的速度、持續的時間來決定治療方式。

1.落髮面積較小患者：常採用外用生髮藥水、皮膚內注射皮質類固醇或局部塗抹強烈的致過敏性物質進行治療，也可考慮光化學療法或雷射治療。

2.落髮嚴重患者：可能考慮再合併全身性類固醇、口服藥免疫調節藥物或小分子免疫標靶藥物JAK抑制劑治療。衛福部食藥署2022年核准用來治療嚴重圓形禿的小分子免疫標靶藥物Baricitinib，研究顯示4成嚴重落髮患者使用後會毛髮再生，為目前較新且具良好療效的治療。