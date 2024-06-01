騎YouBike未勾選投保 自摔沒得賠

台南市42歲男子日前騎YouBike自摔左肩骨折，醫療費花9萬多元，卻發現無法獲得理賠，向議員陳情，市府交通局說，男子加入會員未勾選同意加入「公共自行車傷害險」，無法理賠，除多加宣導，市長黃偉哲責成交通局評估風險性、肇事率、保險費率費用等因素，規畫新增第三人責任保險，7月上路。

議員陳秋萍質詢，台南全面更換公共自行車系統，引進微笑單車，短短1年半，站點突破443站，使用人次突破418萬人次，公共自行車成為市民的好運具，更是日常生活不可或缺好夥伴，但最近有市民陳情騎YouBike摔倒，左肩骨折醫藥費9萬多元，卻沒辦法理賠，當場民調局處長都使用YouBike，只有3位局長知道登錄會員要加入個人意外險才能夠理賠，顯見很多民眾不知道騎車必須先勾選加保。

陳秋萍要求交通局加強宣導，呼籲使用者完成實名登錄；也要求全面加保第三人責任險，確保事故發生造成使用者以外民眾受傷，也可獲得賠償。

交通局表示，台南公共自行車提供公共意外責任險，額度200萬元，保障使用者在公共自行車租賃站、調度中心、服務中心發生意外理賠，提供騎乘者傷害保險，額度100萬元，保障使用者騎乘時發生意外事故，造成被保險人死亡、失能及住院時，憑醫療單據等文件，向保險公司申請保險理賠。

市府正研議採購第三人責任保險，額度200萬元，提供使用者租賃騎乘期間發生事故導致第三人受傷或死亡，使用者可憑警察處理證明紀錄、傷者醫療單據等文件向保險公司申請保險理賠，預計下半年全面實施。各類保險由微笑單車或市府經費支應，民眾無須付費，個人傷害保險須由騎乘者透過App或YouBike官網登入填寫騎乘者個人資料，才可讓投保生效。