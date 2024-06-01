早療照顧假、早產兒津貼、產假延長 將研議

早產兒出院後須接受復健、早療等課程，對雙薪家庭而言抽空陪伴孩子上課是一大難題，立委們昨召開公聽會，並連署盼政府「加速落實早產兒養育照護津貼」、「有條件保障孕婦安胎假」、「早療親職假入法」。勞動部說，將通盤檢討照顧相關假別，研討進一步放寬的可能性，早產兒養育照護津貼朝以「被照顧者」為中心，跨部會研議。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛說，勞動部近期將檢討產假能否延長，或請預產期前四周、產後八周加上留職停薪等。另針對照顧需早療的重症兒等，將討論規畫特殊類別的照顧假，如果照顧者本身是雇主，因沒有「雇主假」的類別，朝家中有「被照顧者」的方向規畫照顧津貼，但仍需跨部會研議、編列預算。

立委羅廷瑋、李彥秀、麥玉珍等昨替早產兒家庭爭取權益，連署希望政府加速落實早產兒養育照護津貼、有條件保障孕婦安胎假、早療親職假入法。

早產兒小柳丁的媽媽李佳霖說，她在孕期第二、三個月時開始出血，每次出血需往返醫院取得診斷證明才能請安胎假，小柳丁出生後需要持續上早療、心理課程，同時也得到眼科、神經內科等科別的回診，光是照顧孩子就讓她分身乏術。

現行的安胎假，如果未住院只能請卅天、給半薪，超過卅天計入住院傷病假、不給薪；住院傷病假兩年內累積請假日數不能逾三六五天，在醫院安胎的產婦則需透過醫師證明請安胎假。台灣產周期醫學會理事陳震宇建議，政府應評估在家安胎也給予安胎假，降低早產風險。

羅廷瑋說，健保給付早療課程多為一周一至三次，一般療育課程至少要六個月至一年才看得成效，且需排隊三至六個月才能接受治療；李彥秀認為，政府應提供早產兒家庭經濟協助，以薪資公共化延長產假，並得彈性作為安胎使用，為早產兒家庭構築更多社會支持，翻轉少子女化。