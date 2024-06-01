照顧費用比一般兒多3倍 早產兒自費藥、輔具擬優先納保

早產兒被形容是「賓士寶寶」，從出生到平安離院，需至少六位數以上的照護費用，平均出生前六個月，早產家庭平均花費近十二萬元，和一般育兒家庭平均花費約二點八萬元，多出快三倍，早產兒家庭除了要擔心孩子能否順產，出生後還得面對各類輔具、早療課程、營養補充品等花費，立委呼籲應落實早產兒家庭養育照護津貼。

據早產兒基金會調查，早產兒除需自費使用藥物治療併發症外，也需要額外使用營養補充品，如鐵劑、維生素Ｄ、母乳添加劑等，增加早產兒的營養與熱量，早產兒出生前六個月，早產兒家庭平均花費約十一萬四七四九元，而一般家庭平均花費為二萬八九○三元。

今年六歲的「小柳丁」在媽媽懷孕第廿五周時出生，小柳丁的媽媽李佳霖說，早產讓孩子有高度遠視、過動症、肌肉低張力等狀況，出生後住院長達一百天，該期間就花費逾十二萬，但健保僅給付八萬多，還不包含自費添購維他命Ｄ、母乳添加劑，以及因視網膜病而做的自費手術等。

出院後照顧挑戰更大，李佳霖表示，女兒出院後前期需使用氧氣設備，高度遠視則需要配戴矯正眼鏡，一副要價六千至一萬元，每三至六個月還得回診追蹤，視力若有變化，又得再花三千至四千元重配鏡片，其餘還需要各類輔具及早療課程等，「全家僅有在爸爸工作，經濟壓力非常大」。

台灣新生兒科醫學會監事陳倩儀說，早產兒用藥常碰到有些藥物難取得適應症，或國內無藥廠生產，而補充劑等營養品被歸類為食品，並未列為藥品，但不補充就會生病，實際意義早就屬於藥品等級，像提供給早產兒的特殊配方奶粉，因食藥署查驗登記規範調整無法輸入，各類未被整合的問題使早產兒照顧更加艱辛。

衛福部健保署專門委員陳依婕說，針對已取得食藥署早產兒適應症的藥品，廠商可申請擴充健保給付規定；尚未取得藥證的特殊藥品，如食藥署已同意專案進口，請廠商申請納入健保給付，由健保優先納入議程，呼吸器等輔具也會一併研議。

衛福部社家署副署長周道君說，早產兒自費藥品納健保給付、營養品用品呼吸器等可研擬補助津貼，但現行最大困難是使用範圍等資訊，先前已和早產兒基金會等單位討論，預計三個月內完成可行性評估。