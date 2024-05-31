預防Metoo事件 婦團推職場性騷擾防治攻略線上課

#Metoo浪潮去年席捲台灣，今年3月8日性騷擾三法修正全面上路，讓企業更加重視職場防治作為。現代婦女基金會指出，去年下半年洽詢性騷擾防治教育訓練的來電量較上半年暴增近3倍，顯示各行業防治意識提升、需求急遽上升。為協助企業善盡雇主責任，基金會開發「職場性騷擾防治攻略」線上課程，幫助企業在時間、空間、人力及經費有限的情況下，仍能有效善盡雇主預防責任。

職場充斥著「以和為貴」的文化，為了快速平息性騷擾事件經常採取「大事化小，小事化無」的處理態度，往往成為公司不當處理的癥結點。現代婦女基金會督導黃傳馨說，企業可能會要求雙方當事人當面對質、試圖勸和或勸退被害人等，忽略了處理過程的合宜性，以及平日預防性騷擾的重要性，造成不可挽回的傷害，甚至嚴重影響企業的形象與商譽，從近期一位補教老師不當評論參與社運女性言論，造成任職補習班遭炎上而商譽受損的例子便可窺見，企業不可不慎。

現代婦女基金會今年甫推出的「職場性騷擾防治攻略」線上課程，分為員工篇及主管篇。基金會指出，課程內容不僅強化性騷擾防治的基礎知能外，還包含新修正實施的性平三法重點整理，讓員工了解如何保障自身權益，更使主管掌握身為雇主的防治責任，以及提升對事件的因應處理知能。

黃傳馨提醒，企業單位應制定「性騷擾零容忍」的企業政策，依法必須定期舉辦教育訓練、設置申訴管道並公開揭示，須秉持著「性騷不輕放，傷害不擴大」的精神，才能幫助企業建立「平時互動不踰矩，處理一定要立即」的性別友善職場，使每個人都能在健康的職場環境中安心工作、發揮潛能。