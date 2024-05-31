領航鯨大鵬灣現蹤 海保署籲民眾勿靠近打擾

屏東縣大鵬灣瀉湖區近來有民眾通報發現鯨豚，經相關單位冒雨監測，今天再度發現鯨豚持續活動，但活動暫無異常，初判為領航鯨。海保署籲民眾勿圍觀打擾，違者最重可罰30萬元。

屏東縣大鵬灣潟湖區近期有民眾通報發現鯨豚活動蹤跡，經過大鵬灣安檢所、大鵬灣國家風景區管理處及海保署高雄海洋保育站連日冒雨監測，發現鯨豚仍持續在此區域活動。

海保署今天晚間發布新聞稿說明，27日下午接獲海巡大鵬灣安檢所通報，於大鵬灣潟湖區內發現活體鯨豚後，聯繫海保救援網團隊（成功大學海洋生物及鯨豚研究中心）、高雄海洋保育站及大鵬灣管理處，前往了解情況及監測。據救援團隊評估疑是領航鯨，體型飽滿，活動力無明顯異常。

海保署28日再次派遣高雄海洋保育站巡查員前往觀測，但當時下著大雨，並未發現鯨豚蹤跡；29日傍晚，高雄海洋保育站再次接到通知，漁民和屏東縣海上救難協會在大鵬灣潟湖區東南水域目擊1隻鯨豚，在救援團隊指導下，漁民利用橡皮艇及舢舨慢慢將海豚引導至深水區域。

海保署強調，29日大鵬灣管理處已協助向鄰近居民勸說，勿在湖區內佈網，並留意是否有鯨豚活動，隨時通報。屏東救難協會理事長昨天上午和海保署巡查員再次巡視大鵬灣，均未發現鯨豚蹤跡。巡查員今天再度前往巡查回報，仍在大鵬灣目擊到鯨豚出沒，鯨豚活動暫無異常，海保署及救援團隊將持續監測。

海保署再次呼籲，所有鯨豚都屬保育類動物，民眾於野外發現鯨豚應與鯨豚保持一定距離，切勿因好奇蓄意靠近、餵食或拍打水面驚擾，使鯨豚行為改變造成騷擾，依據野生動物保育法第42條，可處1年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣6萬元以上，30萬元以下罰金，民眾千萬不要以身試法。