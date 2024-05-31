國保生育給付放寬 退保後1年內生產仍享有保障
不同於勞保規定被保險人要加保280天後生產才能領生育給付；勞動部今天表示，衛福部4月中函釋放寬，國民年金加保有效期間懷孕，退保後1年內也可領；此新制回溯5年，估嘉惠300人。
勞動部今天舉辦業務說明，國民年金組組長烏惟揚指出，衛生福利部於4月15日釋示放寬規定，國民年金保險被保險人只要在加保有效期間懷孕，即便只有1天，於退保後1年內，因同一次懷孕而分娩或早產，且未領取其他社會保險生育給付者，得向勞保局申請國保生育給付。
他並說，這次放寬內容從函釋日起5年內追溯發給，在108年4月15日至113年4月14日分娩或早產，且曾提出申請者，勞保局會主動比對重新審核，估計有300人受惠。例如可能原本投保國保，之後找到工作轉勞保，但是投保不到280天，結果兩邊都沒得領，將重新核發國保生育給付。
他補充，目前月投保金額新台幣1萬9761元，一次發給2個月，計3萬9522元，雙胞胎以上按比例增給，至今年4月底止，已嘉惠國保女性被保險人22萬8000餘人次。
另外，烏惟揚提醒民眾，符合放寬規定而尚未提出申請者，注意生育給付有5年請求權時效，呼籲把握時效申請。
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