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周末防大雨！輕颱殘餘水氣併入鋒面「雨勢更猛」 北台灣轉濕涼低溫僅21度

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
周末兩天受鋒面影響，水氣較多。明天西半部及東北部有明顯降雨，午後中部以北、東北部地區及其他山區有局部大雨。本報資料照
周末兩天受鋒面影響，水氣較多。明天西半部及東北部有明顯降雨，午後中部以北、東北部地區及其他山區有局部大雨。本報資料照

中央氣象署表示，周末兩天受鋒面影響，水氣較多。明天西半部及東北部有明顯降雨，午後中部以北、東北部地區及其他山區有局部大雨；周日輕度颱風「馬力斯」減弱，低壓水氣併入鋒面，台灣雨勢更加明顯，各地都有局部大雨或豪雨機率。

氣象署預報員張承傳指出，明天鋒面影響，西半部及東北部有明顯降雨，其他午後也有雷陣雨，尤其中部以北、東北部地區及其他山區有局部大雨。周日低壓水氣併入，天氣更不穩定，西半部及東北部持續有雨，其他地區也有短暫陣雨，各地都有局部大雨或豪雨機率。

他表示，下周一鋒面移到巴士海峽，中南部、東南部有短暫陣雨，其他地區也有局部短暫陣雨。周二、周三南部及東南部有局部短暫雨，其他地區也有午後雷震雨。周四、周五鋒面減弱，水氣還是較多，中部以北降雨增加，其他地區也有局部短暫雨。

溫度方面，張承傳指出，下周日至周二偏東北風，北台灣偏涼，高溫約27，低溫僅21、22度。另外，今晚至明晨金馬地區要留意霧或低雲。

他也說，輕度颱風「馬力斯」今天下午2點已生成，目前位於鵝鑾鼻西南西方930公里，偏北方向前進，預計明天凌晨登陸廣東後減弱，周日低壓水氣併到鋒面，台灣雨勢明顯。

豪雨 鋒面 馬力斯

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