紙風車將啟動第三輪368兒童藝術工程 增加永續承諾

相隔17年，紙風車368藝術工程再登馬祖列島，今天晚上將在甫落成的馬祖第一個專業劇場—梅石藝文中心演藝廳，連演三場「台灣幻想曲」。演出前，紙風車劇團創辦人李永豐透露，紙風車將啟動第三輪368兒童藝術工程，再巡迴台灣368鄉鎮一遍，邀請兒童走入戲劇世界。第二輪的最後一場將於10月19日於兩廳院戶外廣場演出，當天也是第三輪啟動的日子。

「是結束也是啟動。」 紙風車文教基金會執行長張敏宜表示，紙風車第一輪319藝術工程走了五年，第二輪紙風車368藝術工程走了12年。加上其中空白的一年共計18年，當年十歲的小孩現在也已經28歲，有能力再支撐下一個輪迴。

紙風車兒童藝術工程從2006年開跑，包括第一輪「紙風車319鄉村兒童藝術工程」與第二輪「紙風車319鄉鎮市區兒童藝術工程」，迄今演出763場、累積160萬名觀眾。

張敏宜表示，紙風車藝術工程第一輪的理念是「讓孩子接觸到藝術」、第二輪加上每個地方的在地故事，第三輪則是「增加永續的承諾」。目前規劃第三輪到各鄉村演出時，將結合周邊環境送小觀眾樹苗等，「希望讓小孩子從照顧一個生命開始，這是一個承諾，這個承諾是對地球永續的承諾」

「文化強大的國家，大人有義務讓孩子享受文化的權利與尊嚴。」李永豐表示，「教育就是打開一扇窗，讓孩子看到外來的世界」，這是大人的義務和責任，「讓孩子感到藝術的美好，對文明的想像和追求。」。

紙風車藝術工程第一輪走5年、第二次走１２年。「我們走得雖慢，卻不會停下腳步。」李永豐說，孩子不斷出生與長大，「我們必須繼續走下去」。巡迴全台所有鄉鎮讓孩子免費看戲，「只有台灣有整個能力和實力來做這件事，這是我們的驕傲。」紙風車希望用戲劇為孩子開一扇窗，「這是紙風車的價值」。