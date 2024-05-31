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暑假旅遊旺季將至 品保協會籲留意旅遊「三高」風險

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
觀光署與品保協會一起合影宣傳旅客外出旅遊安全注意事項。圖/品保協會提供
觀光署與品保協會一起合影宣傳旅客外出旅遊安全注意事項。圖/品保協會提供

因應暑假旺季旅遊潮來臨，交通部觀光署、中華民國旅行業品質保障協會辦理「113年度旅遊安全暨選擇合法優質行程推廣記者會」，提出旅遊常見「三高」風險，包括跨境交易、旅遊詐騙及網路攬客。

交通部觀光署旅行業組長湯文琦指出，旅遊安全及旅遊行程購買是旅遊品質的基礎，考量到一般民眾對於旅遊交易欠缺風險意識，較注重行程價格、易衝動購買、經常呼朋引伴購買等特性，請品保協會蒐集近一年因旅遊安全或糾紛導致危害旅客本身權益相關新聞進行歸納 ，此次以「旅遊三高要注意，四大原則守安全」為活動主題，帶入民眾在日常生活中參與旅遊時會遇到的突發狀況。

品保協會理事長張永成指出，為了加深民眾對旅遊安全的印象 ，以及有效進行宣導，歸整消費者「出發前」購買旅遊產品及參團品質的應注意事項，在「行程中」常容易遇上的「偷扒搶騙」風險，提出了「旅遊三高要注意，四大原則守安全」來進行宣導。  品保協會表示，「旅遊三高」包括跨境交易風險高，條款條件要詳閱；旅遊詐騙陷阱多，提高警覺盡興遊；網路攬客問題多，糾紛增高無處償。「四大原則守安全」包括聰明旅遊簽契約，購買保險有保障；旅行出發有目地，日期未定不下訂；金質遊程有把關，安心選擇沒煩惱；戶外遊憩守規則，快樂出遊平安歸。

交通部 行程 觀光署 詐騙

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