放寬80歲免巴氏量表聘外看 立委憂排擠…雇主協會：管理制度才是問題

立院衛環委員會日前逐條審查就業服務法修正草案，有立委提案放寬80歲以上被看護者，免經醫療機構專業評估(巴士量表)，可申請外籍看護。但因有立委擔憂排擠重症，相關資料也不足，最後決議保留所有提案擇期再審。對此，台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會今聲明指出，重點是出在「看護數量」以及「移工管理與評估制度」問題。

雇主協會表示，根據近幾年來聘僱外籍看護的市場狀況，不管是台籍看護、照服員、外籍看護，都有挑輕鬆、輕症、需陪伴的人照顧的狀況。往往難照顧的如有家人同住的腦麻、罕病兒童，或是失智中重度，亦或近全癱的脊髓損傷/病變患者，都常被看護挑選。但不同的是，長照單位可以針對挑選被照護人的居服員提出「管理機制」，外籍看護卻完全沒有淘汰、評估、管理機制。

雇主協會認為，年紀不應是申請看護的門檻，疾病也不該只有特定種類，立委擔心放寬造成需求大於供給，但限制需求，不代表需求不存在，反而只證明台灣人民明明有照顧、陪伴、家務、照護等需求，卻因供給不足，需求遭到漠視，家戶只能自尋出路。

雇主協會認為，看護人力市場若能「自由競爭」、「汰惡揚善」，才可以減少重症被挑選；挑工的移工，先出境再重新申請，增加轉換的「門檻」。願意照顧重症的看護則要有配套措施，比如以「長照經費」補助願意照顧開巴氏量表為「完全依賴」的看護。

雇主協會建議，若為照顧巴氏量表評估為完全依賴(0分~20分)、長照評估7~8級、臨床失智評估量表(CDR)嚴重等的重症患者，衛福部應可將長照四包錢中的「照顧及專業服務」每月補助3萬6千元拿出部分補助費用，直接作為照顧以上三類型受照護者的外看薪資，並設定其領取薪資補助須配合服務重症雇主年資比例增加，，以年資搭配照護重症，做為增加外籍看護照護重症的「留任意願」。

協會也呼籲，希望能儘快修正就業服務法不符台灣照護現況之處，勞動部與衛福部應共同制定符合台灣長照未來的外籍看護工制度。

※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線