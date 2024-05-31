快訊

獲巨星般規模款待！黃仁勳訪台掀「追星」旋風 外媒：提振投資人信心

孫安佐爆「3進3出普吉島醫院」被狄鶯領回 知情人曝：感情因素

立委問為何捨核電不用、稱核廢問題能克服 卓揆嗆：會去請教侯友宜

聽新聞
test
0:00 / 0:00

放寬80歲免巴氏量表聘外看 立委憂排擠…雇主協會：管理制度才是問題

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
立院衛環委員會日前審「就業服務法第 55 條條文修正草案」，立委提案放寬 80 歲以上被看護者免經醫療機構專業評估(即巴氏量表)，可申請外籍看護。本報資料照片
立院衛環委員會日前審「就業服務法第 55 條條文修正草案」，立委提案放寬 80 歲以上被看護者免經醫療機構專業評估(即巴氏量表)，可申請外籍看護。本報資料照片

立院衛環委員會日前逐條審查就業服務法修正草案，有立委提案放寬80歲以上被看護者，免經醫療機構專業評估(巴士量表)，可申請外籍看護。但因有立委擔憂排擠重症，相關資料也不足，最後決議保留所有提案擇期再審。對此，台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會今聲明指出，重點是出在「看護數量」以及「移工管理與評估制度」問題。

雇主協會表示，根據近幾年來聘僱外籍看護的市場狀況，不管是台籍看護、照服員、外籍看護，都有挑輕鬆、輕症、需陪伴的人照顧的狀況。往往難照顧的如有家人同住的腦麻、罕病兒童，或是失智中重度，亦或近全癱的脊髓損傷/病變患者，都常被看護挑選。但不同的是，長照單位可以針對挑選被照護人的居服員提出「管理機制」，外籍看護卻完全沒有淘汰、評估、管理機制。

雇主協會認為，年紀不應是申請看護的門檻，疾病也不該只有特定種類，立委擔心放寬造成需求大於供給，但限制需求，不代表需求不存在，反而只證明台灣人民明明有照顧、陪伴、家務、照護等需求，卻因供給不足，需求遭到漠視，家戶只能自尋出路。

雇主協會認為，看護人力市場若能「自由競爭」、「汰惡揚善」，才可以減少重症被挑選；挑工的移工，先出境再重新申請，增加轉換的「門檻」。願意照顧重症的看護則要有配套措施，比如以「長照經費」補助願意照顧開巴氏量表為「完全依賴」的看護。

雇主協會建議，若為照顧巴氏量表評估為完全依賴(0分~20分)、長照評估7~8級、臨床失智評估量表(CDR)嚴重等的重症患者，衛福部應可將長照四包錢中的「照顧及專業服務」每月補助3萬6千元拿出部分補助費用，直接作為照顧以上三類型受照護者的外看薪資，並設定其領取薪資補助須配合服務重症雇主年資比例增加，，以年資搭配照護重症，做為增加外籍看護照護重症的「留任意願」。

協會也呼籲，希望能儘快修正就業服務法不符台灣照護現況之處，勞動部與衛福部應共同制定符合台灣長照未來的外籍看護工制度。

※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線

勞動部 外籍看護 失智 居服員 衛福部 長照

延伸閱讀

外籍看護不滿雇主…飲水加漂白水企圖毒害 彰化議員籲納長照2.0

相關新聞

周末防大雨！輕颱殘餘水氣併入鋒面「雨勢更猛」 北台灣轉濕涼低溫僅21度

中央氣象署表示，周末兩天受鋒面影響，水氣較多。明天西半部及東北部有明顯降雨，午後中部以北、東北部地區及其他山區有局部大雨...

兩岸觀光僵局未解 傳大陸未核准飛越新疆上空？長榮、華航回應了

兩岸觀光僵局未解，今傳出國籍航空未取得申請核准，6月1日起無法飛越新疆上空，恐影響飛往歐洲航線。對此，長榮航空、中華航空...

把握時間！免費肺炎鏈球菌疫苗剩5萬多劑 估下周打完

衛福部疾管署28日宣布，限時開放50歲以上民眾免費接種23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗（PPV23），總計提供10萬劑，第一波...

世界絕無僅有！疫情期間台灣孩童近視率增幅低 眼科醫師揭露關鍵

國際期刊Nature近期刊出台灣近視防治成果，提到新冠肺炎期間台灣孩童近視率僅微幅增加，增幅遠低於其他東亞地區，是近視防...

交通部公布今年首季交通死傷數據 行人死亡增加「這兩縣市」增最多

交通部今公布首季交通死傷統計，其中3月單月道路交通事故32130件，造成234人死亡、42787人受傷；1至3月道路交通...

早產兒照護假不好請？家長心聲勞動部聽到了

早產兒的考驗，除了順利誕生，還必須面對尚未發展成熟的器官，可能帶來的生存挑戰。以孩子出生前的安胎期，出生後的治療課程等，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。