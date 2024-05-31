北醫教授：憂鬱症應無病推斷、精神照顧朝去機構化發展

我國即將邁入超高齡化社會，平均每6位長者人就有1人受憂鬱所苦。台北醫學大學附設醫院精神醫學研究中心主任蔡尚穎表示，長者憂鬱症應該以「無病推斷」診斷，而預防憂鬱的關鍵不外乎睡眠、吃飯、運動，其中良好的睡眠品質對長者來說十分重要。

台北醫學大學衛生福利政策中心今舉辦「憂鬱症與老人照護」研討會，台北醫學大學護理學院特聘教授周桂如及蔡尚穎分別以「精神衛生與長期照護之鏈結」、「談老人憂鬱：診斷、非藥物治療與預防」為題分享。

蔡尚穎指出，「憂鬱症」的診斷關鍵在於是否有「功能障礙」，並考量其社會背景，診斷時也應該採「無病推斷」，避免不需要治療的患者也得服藥控制。例如，同樣都是被診斷為過動症，若發生在台灣與第三世界國家的孩子身上，不見得兩地區的孩子都需要接受治療，得要考量小孩的學習需求。

蔡尚穎笑稱，就像是藝人林志玲跟他自己，同樣都在臉上長一顆大痘痘，但因痘痘造成傷害程度不同，也影響治療的積極程度。

蔡尚穎說，長者應該要有「New Normal」（新常態）的概念，允許有一些失能狀況是年輕時期沒有的。他提醒，憂鬱症的非藥物預防，可以從吃飯、睡覺、運動，以及「人際社會節奏治療」著手，生活作息穩定，以及良好的睡眠品質十分重要。

蔡尚穎說，有一位高齡94歲的老太太，家境優渥，平常和家人同住，原本會去公園唱歌，但在今年2月因腰椎疼痛就醫，但後續持續發生全身無力、跌倒，身體不適導致入睡困難、食欲下降、體重減輕等憂鬱症狀，老太太因此到精神科就醫，但拿了抗憂鬱劑也不敢吃，認為自己是家人的負擔。

他建議該名老太太先改變自身的生活型態，減少臥床時間，一天最多只能躺在床上8小時，也鼓勵她去公園唱歌，並透過喝飲品補充熱量，增加體力，後續也藉此改善老太太的症狀。

周桂如表示，精神醫療照護應該以「去機構化」為目標，身心障礙者中慢性精神病患者約有13萬人，約占11%，扣掉住院病床數後，有約10萬位患者可能在社區中，呼籲政府資源不該過度集中在醫院。

周桂如以我國與高收入國家精神預算比較，我國每人精神健康預算約46美元（約新台幣1494元），其中醫院占大宗分配到43美元（約新台幣1396元）；高收入國家則是每人80.24美元（約新台幣2605元），醫院不到一半僅有35.06美元（約新台幣1138元）。

此外，台灣憂鬱症防治協會常務理事李龍騰指出，社區中老年憂鬱症多是在門診發現，不管哪一個科別的醫師都應該要警覺，例如出現沒有精神、變得不活潑、睡不著、吃不下、對事情沒有興趣、懶得出門等都可能是症狀，來求診時醫師若有疑慮可以搭配量表檢測，若有需要再進一步轉介給精神科。

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