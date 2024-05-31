快訊

孫安佐又出事了！泰國呼麻擅闖民宅裸露下半身 遭逮捕畫面曝光

中職／黃仁勳6月1日味全龍主場開球球衣準備好了 背號先保密

嘉市1例境外移入登革熱 6/1起查獲孳生病媒蚊開罰

中央社／ 嘉義市31日電

嘉義市府獲報1例境外移入登革熱確診案，嘉義市副市長林瑞彥今天說，衛生局4月底公告登革熱等孳生源清除防疫措施，明天起執行，凡查獲孳生病媒蚊，將依傳染病防治法開罰。

嘉義市衛生局今天舉辦記者會，林瑞彥、衛生局長廖育瑋和多名市議員示範巡、倒、清、刷，宣示消滅病媒蚊，呼籲民眾落實執行孳生源清除，遠離登革熱。

林瑞彥表示，今年南部登革熱本土確診案例持續出現，累計已257例，包含本土病例164例，境外移入病例93例。

廖育瑋說，衛生局27日獲報1名印尼籍外籍看護工確診，為境外移入病例，目前居住在仲介公司宿舍，尚未派工，衛生局已針對其居住環境清消。

嘉義市衛生局說，市府4月30日公告「預防登革熱、屈公病及茲卡病毒感染症之孳生源清除防疫措施」，並自6月1日起生效，凡未主動妥善管理、清除積水容器及積水處，導致孳生孑孓者，明天起依傳染病防治法規定，處新台幣3000元以上1萬5000元以下罰鍰。

由於去年民眾抗拒化學防治作為，衛生局今年有新措施，針對登革熱確診個案住家，除了原有的熱煙霧槍，還新增壓罐化學防治方式，若屋內乾淨整潔、沒有孳生源，將以壓罐方式化學防治；若屋內有雜物堆置或查獲室內孳生源，仍以熱煙霧槍防治，並依傳染病防治法開罰。

嘉義 登革熱 衛生局

延伸閱讀

炎夏中藥防蚊最環保 古坑無礙協會傳授無毒防蚊包秘方

屏東登革熱累計9例 哨兵診所強化篩檢

下雨致登革熱病媒蚊指數升高 彰化芬園出現4級紅色警戒

防堵本土登革熱擴散 新北演練5情境阻絕

相關新聞

世界絕無僅有！疫情期間台灣孩童近視率增幅低 眼科醫師揭露關鍵

國際期刊Nature近期刊出台灣近視防治成果，提到新冠肺炎期間台灣孩童近視率僅微幅增加，增幅遠低於其他東亞地區，是近視防...

交通部公布今年首季交通死傷數據 行人死亡增加「這兩縣市」增最多

交通部今公布首季交通死傷統計，其中3月單月道路交通事故32130件，造成234人死亡、42787人受傷；1至3月道路交通...

雨區擴大！14縣市有局部大雨 留意雷擊及強陣風

對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署再發布大雨特報，今天桃園以北、宜蘭地區及新竹以南山區有局部大雨發生的機率，...

輕度颱風「馬力斯」下午2時生成！最新路徑曝光 周末併入鋒面影響台灣

中央氣象署表示，今天下午2點熱帶性低氣壓已生成輕度颱風「馬力斯」，目前位置大約在恆春西南西方約940公里海面，路徑往大陸...

他問洗4台冷氣3600元「算什麼等級？」 網列行情價：誇張便宜

隨著天氣變炎熱，不少民眾已在家開冷氣。冷氣需要定期清理，一名網友表示最近請師傅洗了家裡四台冷氣和室外機，花費總共3600元，平均洗一台900元...

大陸未核准飛越新疆上空？長榮、華航：已取得核准起降未受影響

兩岸觀光僵局未解，今傳出國籍航空未取得申請核准，6月1日起無法飛越新疆上空，恐影響飛往歐洲航線。對此，長榮航空、中華航空...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。