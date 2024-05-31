2024野柳夜訪女王 首次推出海、陸、空視覺饗宴

眾所期待的「2024野柳石光夜訪女王」活動將於113年6月28日至7月14日晚間6點30分至9點30分於野柳地質公園絢麗登場，即日起開放網路預購早鳥票，歡迎國內外朋友相約，親臨野柳體驗具藝術及娛樂性的地景光雕秀!

觀光署主任秘書方正光表示，野柳地質公園是北台灣重要國際景點，為國際旅客必訪熱點，「野柳石光夜訪女王」品牌自2018年起推動，現為本署臺灣觀光雙年曆國際級活動，限時限量開放遊客夜間參觀野柳地質公園，以女王頭獨特地景魅力結合光影效果，營造野柳夏日夜間光環境氛圍，去年活動榮獲「2023麥哲倫獎(Magellan Awards)」旅遊目的地-行銷影片類銀獎、「2023 MUSE繆思設計獎」燈光設計類金獎，藉由活動參加各式國際競賽擴增野柳能見度，吸引更多國際旅客來台，帶動皇冠海岸的地質特色、藝術、宗教文化、溫泉美食及在地伴手禮等觀光旅遊產業，共創在地夜經濟，增加觀光產值。

新北市政府觀光旅遊局長楊宗珉表示，野柳石光夜訪女王活動也是新北市重要推廣活動之一，透過與北觀處合作共同對外行銷，吸引國內外旅客來野柳當地旅遊，帶動在地觀光發展。

「2024野柳石光夜訪女王」活動以野柳萬象為主題，規劃八大燈區，其中沙灘區重頭戲「Big Queen電光火石映象水舞」海洋噴泉水舞秀，透過水、火及光的變化，沉浸在繽紛多變氛圍中，6月28日及7月5日晚間8點之水舞秀將結合無人機展演，呈現令人驚艷的海、陸、空視覺盛宴，成為2024野柳石光夜訪女王最大看點，北觀處也歡迎國內外旅客前來欣賞限定版的夜間光影秀。