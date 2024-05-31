快訊

孫安佐又出事了！泰國呼麻擅闖民宅裸露下半身 遭逮捕畫面曝光

中職／黃仁勳6月1日味全龍主場開球球衣準備好了 背號先保密

2024野柳夜訪女王 首次推出海、陸、空視覺饗宴

觀天下／ 記者廖品涵／萬里報導
「2024野柳石光夜訪女王」活動將於113年6月28日至7月14日登場，歡迎國內外朋友相約，親臨野柳體驗具藝術及娛樂性的地景光雕秀! 圖／紅樹林有線電視提供
「2024野柳石光夜訪女王」活動將於113年6月28日至7月14日登場，歡迎國內外朋友相約，親臨野柳體驗具藝術及娛樂性的地景光雕秀! 圖／紅樹林有線電視提供

眾所期待的「2024野柳石光夜訪女王」活動將於113年6月28日至7月14日晚間6點30分至9點30分於野柳地質公園絢麗登場，即日起開放網路預購早鳥票，歡迎國內外朋友相約，親臨野柳體驗具藝術及娛樂性的地景光雕秀!

觀光署主任秘書方正光表示，野柳地質公園是北台灣重要國際景點，為國際旅客必訪熱點，「野柳石光夜訪女王」品牌自2018年起推動，現為本署臺灣觀光雙年曆國際級活動，限時限量開放遊客夜間參觀野柳地質公園，以女王頭獨特地景魅力結合光影效果，營造野柳夏日夜間光環境氛圍，去年活動榮獲「2023麥哲倫獎(Magellan Awards)」旅遊目的地-行銷影片類銀獎、「2023 MUSE繆思設計獎」燈光設計類金獎，藉由活動參加各式國際競賽擴增野柳能見度，吸引更多國際旅客來台，帶動皇冠海岸的地質特色、藝術、宗教文化、溫泉美食及在地伴手禮等觀光旅遊產業，共創在地夜經濟，增加觀光產值。

新北市政府觀光旅遊局長楊宗珉表示，野柳石光夜訪女王活動也是新北市重要推廣活動之一，透過與北觀處合作共同對外行銷，吸引國內外旅客來野柳當地旅遊，帶動在地觀光發展。

「2024野柳石光夜訪女王」活動以野柳萬象為主題，規劃八大燈區，其中沙灘區重頭戲「Big Queen電光火石映象水舞」海洋噴泉水舞秀，透過水、火及光的變化，沉浸在繽紛多變氛圍中，6月28日及7月5日晚間8點之水舞秀將結合無人機展演，呈現令人驚艷的海、陸、空視覺盛宴，成為2024野柳石光夜訪女王最大看點，北觀處也歡迎國內外旅客前來欣賞限定版的夜間光影秀。

女王頭 野柳

延伸閱讀

振興花東觀光 觀光署加碼台灣好行免費台灣觀巴2折

振興花東觀光 旅運好康加碼台灣好行免費、台灣觀巴2折

觀光業規模 拚四年達兆元

觀光署推區域觀光圈竟獨漏「北桃都會區」 蘇俊賓：不應被忽視

相關新聞

世界絕無僅有！疫情期間台灣孩童近視率增幅低 眼科醫師揭露關鍵

國際期刊Nature近期刊出台灣近視防治成果，提到新冠肺炎期間台灣孩童近視率僅微幅增加，增幅遠低於其他東亞地區，是近視防...

交通部公布今年首季交通死傷數據 行人死亡增加「這兩縣市」增最多

交通部今公布首季交通死傷統計，其中3月單月道路交通事故32130件，造成234人死亡、42787人受傷；1至3月道路交通...

雨區擴大！14縣市有局部大雨 留意雷擊及強陣風

對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署再發布大雨特報，今天桃園以北、宜蘭地區及新竹以南山區有局部大雨發生的機率，...

輕度颱風「馬力斯」下午2時生成！最新路徑曝光 周末併入鋒面影響台灣

中央氣象署表示，今天下午2點熱帶性低氣壓已生成輕度颱風「馬力斯」，目前位置大約在恆春西南西方約940公里海面，路徑往大陸...

他問洗4台冷氣3600元「算什麼等級？」 網列行情價：誇張便宜

隨著天氣變炎熱，不少民眾已在家開冷氣。冷氣需要定期清理，一名網友表示最近請師傅洗了家裡四台冷氣和室外機，花費總共3600元，平均洗一台900元...

2024野柳夜訪女王 首次推出海、陸、空視覺饗宴

眾所期待的「2024野柳石光夜訪女王」活動將於113年6月28日至7月14日晚間6點30分至9點30分於野柳地質公園絢麗登場，即日起開放網路預購早鳥票，歡迎國內外朋友相約，親臨野柳體驗具藝術及娛樂性的地景光雕秀!

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。