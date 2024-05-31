消防員陷第一線空汙受害者 專家籲：應定期檢視肺功能

新竹晴空匯火災導致兩名消防弟兄殉職，消防人員的安全及健康再度受到重視。消防人員長期出入火場，是第一線空汙受害者，而肺功能對每一個人而言如同「體內氧氣瓶」，需格外重視與維護，美國肺臟協會（American Lung Association）提醒，消防人員長期面對火場濃煙、粉塵等威脅，對肺部恐造成重大傷害，建議應定期做「肺功能檢查」（PFTs），讓生命受到真正的保護。

許多人一聽到「肺功能檢查」（PFTs），就把肺功能檢查與肺癌篩檢混在一起，以為肺功能檢測是照肺部X光，或做低劑量肺部電腦斷層掃瞄檢查（LDCT）。台北醫學大學副校長、衛生福利部雙和醫院胸腔內科主治醫師李岡遠過去接受元氣網訪問時表示，肺功能檢查主要是在檢測一個人的肺活量，也就是肺部可以容納多少氧氣，以及呼吸道空氣的流暢程度。

當一個人因長時間吸入粉塵等空汙，可能引發慢性阻塞性肺病（COPD），此時肺部就會纖維化，像顆硬掉的氣球，肺部所能容納的氧氣量自然就會減少，呼吸道也會比較不順，PFTs主要是在檢查這部分，而肺部X光、LDCT檢查則是在偵測肺部有沒有腫瘤，或結構有沒有異常，只有做肺部X光、LDCT檢查，無法得知一個人的肺活量或呼吸流暢程度。

當肺活量減少、呼吸流暢程度變差，日常生活就很容易喘，嚴重也會影響呼吸、行動，美國肺臟協會指出，當消防弟兄因肺活量減少而影響行動，待在火場的時間就會增加，因慢性阻塞性肺病而死亡的風險也會上升，盡早做肺功能檢查，就能早點預防，以免肺功能愈來愈差、呼吸愈來愈喘。

不過從中央到地方，各級政府皆沒有將PFTs檢測納入消防弟兄或公務人員公費健檢項目，多數只聚焦於肺癌篩檢，但這樣的保護，並不足夠。新北市議員周雅玲表示，她曾針對這議題進行諮詢，希望新北市政府多重視消防、警察弟兄與公務人員的肺部健康。由於她的積極爭取，新北市政府將警察LDCT肺癌篩檢納入公費健檢部分補助項目。

周雅玲指出，目前新北市政府僅部分補助警察弟兄LDCT肺癌篩檢，期待未來PFTs也能納入，且補助範圍應含括消防弟兄與所有公務人員，這些人也應該定期接受PFTs檢查，未來，她也會持續為守護警察、消防弟兄與公務人員、民眾肺部健康、整體健康而努力，同時也希望國人多留意肺功能變化。