自閉兒語障只說單字 早療+雷射針灸脫口「我要吃餅乾」

台中4歲男童患有自閉症（星兒）合併語言發展障礙，上幼兒園僅能以「關鍵字」溝通，今年初接受早療課程合併中醫雷射針灸治療後，第一次治療回家就跟媽媽說出「我要吃餅乾」的完整句子，三個月後還可以跟老師討價還價「我要十片餅乾、不要五片」，進步效果讓醫師跟男童媽媽都相當驚喜。

衛生福利部台中醫院中醫師鄭惟仁說，這名男童有接受早療課程，但上了幼兒園後，因為語言治療無法突破，今年二月起到門診接受每周一次的雷射針灸治療，3個月共12次治療後，語言表達意願與認知有明顯進步，甚至社交也進步很多。

鄭惟仁說明，2020年國際期刊刊登雷射針灸治療自閉症兒童的隨機雙盲臨床研究，該文獻收治48位年齡介於2至6歲的自閉症兒童，每周3次、2個月共18次的雷射針灸治療，發現接受雷射針灸的自閉症兒童組在語意理解、語言表達與社交互動與生活自理能力的評分有顯著進步，尤其又以語言表達進步最明顯。

男童媽媽表示，兒子上幼兒園時，原本只說關鍵字「餅乾」，接受中醫雷射針灸治療後，回家就可以說出整句「媽媽我要吃餅乾」，最近更進步到會說「我撞到了、我很難過」、「媽媽我腳會痠，幫我按摩」，甚至爭取要去逛LaLaport購物中心，讓她跟老公相當驚喜。

鄭惟仁說明，雷射針灸治療不只用在自閉兒治療，包括一歲以上害怕疼痛與針灸族群、促進慢性傷口癒合、治療運動員肌肉痠痛或扭傷等運動傷害，都是雷射針灸治療的主要族群，但孕婦或癲癇患者不建議使用，一歲以下嬰幼兒是否可使用需由醫師評估。