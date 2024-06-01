植物奶全攻略！網推6大「植物奶排行」好喝又健康



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近3個月內「植物奶排行」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的6大植物奶排行。

你是動物奶派還是植物奶派呢？在台灣許多人都有飲用植物奶的習慣，此外有一些乳糖不耐症的民眾，會透過飲用植物奶替代動物奶，在市面上也常看到店家販售植物奶，那對網友們而言，到底哪一種植物奶好喝又健康呢？

「豆漿」口感醇厚吃中式早餐必搭 「杏仁奶」熱量低口感滑順讓人一口接一口！

▲網友熱議6大植物奶排行 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近3個月內網友針對「植物奶」的相關話題討論，可以發現最多網友提及的是「豆漿」，豆漿因為高蛋白以及低熱量而備受網友歡迎，就有不少健身的網友表示「豆漿是很好的蛋白質」，是健身後補充蛋白質的首選。另外也有女性網友表示豆漿可以補充因生理期而流失的鐵，對於經痛也有舒緩的效果，推薦其他網友飲用。

而「米漿」也是備受熱議的植物奶之一，米漿口感醇厚，尾韻米香讓不少人對於它都愛不釋手。但在論壇上也有醫師曾表示市面上多數的米漿會加入花生和糖熬煮增添口感香氣，主要成分為碳水化合物，表示對於想透過喝植物奶控制身材的人來說，可以選擇其他熱量較低的植物奶飲用會更合適。

另外「杏仁奶」也是非常多網友提及的植物奶之一，就有一位乳糖不耐症的網友分享自己想要喝奶類的口感，但是又因為在減肥的緣故需要注意熱量，後經友人推薦飲用熱量相較其他植物奶較低的杏仁奶，驚呼「是濃稠但滑順的植物奶，終於體驗喝奶的快樂了」，引起其他有相同困擾的網友熱議留言「我超愛杏仁，正好在找牛奶替代品」、「（杏仁奶）也會拿水果打成果昔」，表示杏仁奶除了好喝之外，也可以搭配其他的食物如水果、芝麻增添風味。

你也愛喝植物奶嗎，或是你也正在尋找替代動物奶的飲品嗎？如果是的話，不妨參考看看以上的排行以及網友的討論，嘗試看看這些富含膳食纖維的飲品吧！





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「植物奶排行」相關討論則數。

觀測期間：2024/02/09~2024/05/09，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、評論（排除抽獎文）

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