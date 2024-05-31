肺鏈疫苗擴大接種打氣旺 疾管署預計下週用罄

疾管署公費肺炎鏈球菌疫苗短期開放50至64歲施打，自28日開始接種至昨天已經打了2.5萬劑，預計6月3日再次配送5萬多劑至各縣市，疾管署發言人曾淑慧預測下週用罄就會結束專案。

曾淑慧28日在例行疫報中公布，依據衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）今年5月20日專家會議建議，自5月28日起短期開放50至64歲民眾，為1974年（含）以前出生者，公費接種1劑23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗（PPV23）擴大施打，至公布用罄為止。

據疾管署統計，自5月28日起擴大施打，撥發2.5萬劑23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗，短短2天幾乎全數接種完畢，曾淑慧告訴中央社記者，由於各縣市剩下疫苗數量非常少，6月3日將再次配送5萬多劑，按照各縣市50至64歲尚未接種疫苗人口比例分配，預測下週用罄結束專案。

曾淑慧進一步說明，疾管署仍控留1至2萬劑23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗，控留對象為65歲以上民眾、55到64歲原住民，及後續將擴大的19到64歲侵襲性肺炎鏈球菌感染症（IPD）高風險對象。

侵襲性肺炎鏈球菌感染症（IPD）高風險對象包含脾臟功能缺損、先天或後天免疫功能不全、人工耳植入、腦脊髓液滲漏及正在接受免疫抑制劑或放射治療的惡性腫瘤及器官移植者。