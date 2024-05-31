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銷韓鳳梨有象鼻蟲幼蟲？農業部加強屏東產區管理

中央社／ 台北31日電

有媒體報導銷韓鳳梨遭檢出象鼻蟲科幼蟲；農業部今天表示，等待退運相關貨品約1500多箱，已鎖定屏東產區展開強化管理作業，輔導農民加強田間、集貨場的有害生物品管。

農業部防檢署稍早表示，截至今天並未接獲韓國政府正式通知輸韓的台灣鳳梨檢出有害生物。查閱韓國農林畜產部網站也無資訊，已請駐韓國代表處洽韓方確認。

農業部告訴中央社記者，韓方稱檢出象鼻蟲，疑似是鞘翅目長角象蟲科的長角象鼻蟲，是廣泛分布在全球倉儲害蟲種類，喜歡成熟果實及收穫後儲藏不良的果實，但是不是鳳梨的害蟲，國內也沒有相關報告，推估是受到成熟果實的氣味誘引所致。

農業部強調，將會同鳳梨品項團隊輔導屏東產區農友加強田間與集貨場有害生物的管理，包含強化分級包裝、有害生物清潔工作，並改善集運與冷鏈設備。

且農業部說，必要時會輔導輸出業者針對輸韓鮮果實，評估先進行自主燻蒸消除有害生物，以降低輸入檢疫風險；另外，相關貨品箱數約1500多箱，仍在韓國仁川港等待退運作業。

農業部 鳳梨

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