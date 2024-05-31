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交通部公布今年首季交通死傷數據 行人死亡增加「這兩縣市」增最多

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
今年首季行人死亡36人比去年同期增加6人。本報資料照
今年首季行人死亡36人比去年同期增加6人。本報資料照

交通部今公布首季交通死傷統計，其中3月單月道路交通事故32130件，造成234人死亡、42787人受傷；1至3月道路交通事故97436件，造成772人死亡、130364人受傷，死傷均較去年同期下降，但行人死亡較去年同期增加。其中未達死亡數目標值縣市有10個，增加最多為台中市、新竹市。

交通部統計，今年3月單月道路交通事故32130件，比去年同期減少4232件，造成234人死亡，比去年同期減少51人、42787人受傷，比去年同期減少5978人。機車、高齡者、酒駕、兒少均減少，但行人死亡36人比去年同期增加6人。

在1至3月部分，道路交通事故97436件，比去年同期減少5554件，造成772人死亡，比去年同期減少39人、130364人受傷，比去年同期減少7960人。機車、高齡者、酒駕、兒少均減少，但行人死亡119人較去年同期增加16人。

交通部表示，今年首季死亡人數累計772人，未達各縣市設定目標值總和759人，未達標縣市包括桃園市、台中市、高雄市、新竹市、嘉義市、新竹縣、屏東縣、宜蘭縣、澎湖縣、金門縣及國道，其中增加較多縣市為台中市、新竹市各增加12人、國道增加11人

另外，行人死亡人數未達標縣市包括桃園市、ㄊ中市、高雄市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、嘉義市、嘉義縣、屏東縣、宜蘭縣、台東縣及澎湖縣，其中增加較多縣市為新竹市增加11人、台中市增加9人。

交通部表示，針對首季行人事故分析，行人死亡以第二當事人為主，其中6成9是遭汽車碰撞，年齡層以高齡者占73.1%最多；時間多集中於清晨4至8點，與傍晚6點至8點。肇因部分路口主要是車輛不停讓行人，至於路段為行人未依標線或標誌穿越道路。

交通事故 新竹 行人

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