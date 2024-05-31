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解鎖新航線 星宇航空9月1日起正式飛航印尼雅加達

攝影中心／ 記者季相儒／ 桃園機場即時報導
雅加達身為印尼首都，是當地的經濟、政治、文化中心，殖民歷史演化出的多元文化在此融合出專屬的獨特風貌以及景點。圖／星宇航空提供
雅加達身為印尼首都，是當地的經濟、政治、文化中心，殖民歷史演化出的多元文化在此融合出專屬的獨特風貌以及景點。圖／星宇航空提供

星宇航空將於9月1日由台北飛往印尼首都雅加達，今天正式開賣。此航線每週五班次往返，以新世代客機A321neo執飛，座位數共188個，包含商務艙8個、經濟艙180個，提供民眾更舒適便利的選擇。詳細資訊可至星宇航空官網www.starlux-airlines.com 瞭解更多。

星宇航空表示，十分開心再次迎來新的國家、新的航點，台北-雅加達航線的開闢使亞洲航網更加綿密，除了造福頻繁往來兩地的台商和移工之外，搭配洛杉磯、舊金山以及將於今年8月16日開航的西雅圖三條長程航線，將為北美和東南亞間的跨太平洋旅客提供更安全舒適的全新體驗，星宇航空也將持續拓展更多航點，為旅客創造更便利的選擇。

雅加達身為印尼首都，是當地的經濟、政治、文化中心，鄰近台商匯集的第四大城-萬隆，因特殊群島環境被譽為千島之國，殖民歷史演化出的多元文化在此融合出專屬的獨特風貌以及景點，如獨立紀念碑廣場、雅加達大教堂、舊城區Kota Tua等都是必訪之處。除了熱鬧的市區，印尼舉世聞名的還有其豐富的自然景觀，壯觀的白色火口湖和度假天堂千島群島都位於雅加達近郊，適合在旅程中安排一到兩天的放鬆行程。

星宇航空航網橫跨北美及亞洲，目前共飛航25條航線，星宇航空機隊也持續擴張，目前有13架A321neo、4架 A330neo 及5架 A350-900，共22架航機，詳細航班資訊可至星宇航空官網www.starlux-airlines.com 瞭解更多。

星宇航空將於9月1日由台北飛往印尼首都雅加達，此航線每週五班次往返。圖／星宇航空提供
星宇航空將於9月1日由台北飛往印尼首都雅加達，此航線每週五班次往返。圖／星宇航空提供
星宇航空再度解鎖新國家！將於9月1日由台北飛往印尼首都雅加達，今正式開賣。圖／星宇航空提供
星宇航空再度解鎖新國家！將於9月1日由台北飛往印尼首都雅加達，今正式開賣。圖／星宇航空提供

星宇 雅加達

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