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張學友演唱會 刑事局：加強偵辦黃牛票

中央社／ 台北31日電
香港歌神張學友今晚將在台北小巨蛋開唱，刑事局表示，已與主辦單位取得聯繫並建立管道，後續會加強偵辦，全力打擊黃牛票，並針對黃牛透過假網拍案進行偵辦。圖／超級圓頂提供
香港歌神張學友今晚將在台北小巨蛋開唱，刑事局表示，已與主辦單位取得聯繫並建立管道，後續會加強偵辦，全力打擊黃牛票，並針對黃牛透過假網拍案進行偵辦。圖／超級圓頂提供

香港歌神張學友今晚將在台北小巨蛋開唱，刑事局表示，已與主辦單位取得聯繫並建立管道，後續會加強偵辦，全力打擊黃牛票，並針對黃牛透過假網拍案進行偵辦。

張學友將在台北小巨蛋開唱，文化部指出，協同刑事局與主辦單位、售票平台合作，透過鎖定黃牛帳號及刑事局偵查，嚇阻不正當搶票黃牛行徑，並強調會加強執法杜絕不法。

刑事局今天發布新聞資料指出，文化創意產業發展法自民國112年6月2日上路，已查獲6件6人涉不正當取票案件，除售票公司透過文化部向警政署舉發，並由跨機關組成「聯合打牛小組」，關注各藝文票券不正當取票情形與蒐證，全力打擊黃牛票相關案，並針對真黃牛遁入假網拍案進行偵辦。

針對張學友演唱會，刑事局指出，已與主辦單位取得聯繫並建立管道，後續會加強偵辦，打擊黃牛票。

刑事局表示，以虛偽資料或不正當方式，透過電腦或其他相關設備搶票，違反文化創意產業發展法，可處3年以下有期徒刑或新台幣300萬元以下罰金，及刑法偽造文書罪，可處5年以下有期徒刑等規定。

刑事局呼籲，民眾勿以身試法，更不要購買非法管道的黃牛票，以免遭詐騙。

文化部 黃牛

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