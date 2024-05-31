快訊

蘋果iPhone 16電池照曝光大躍進！手機保護殼、實機洩「鏡頭更巨大」

2025行事曆搶先看！請假攻略懶人包：6個3天以上連假 爽放9天「這樣請」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

他問洗4台冷氣3600元「算什麼等級？」 網列行情價：誇張便宜

聯合新聞網／ 綜合報導
冷氣需要定期清理，否則冷房效果恐變差，變得更加耗電。 示意圖／Ingimage
冷氣需要定期清理，否則冷房效果恐變差，變得更加耗電。 示意圖／Ingimage

隨著天氣變炎熱，不少民眾已在家開冷氣。冷氣需要定期清理，一名網友表示最近請師傅洗了家裡四台冷氣和室外機，花費總共3600元，平均洗一台900元，超便宜的價格引發網友討論和質疑，多數網友貼出洗冷氣的行情價約1500元至3500元不等。

一位網友在PTT八卦板發文，分享近日洗了家中的四台冷氣及室外機，師傅只收3600元，平均洗一台花費900元。對此，原PO相當好奇目前洗冷氣的行情價，「不知道這花費在洗冷氣裡面算什麼等級？」

文章一出，鄉民紛紛留言詢問店家資訊「好便宜，求名片」、「哪家介紹一下」、「站內拜託，謝謝，有需要」、「慈善事業吧，做功德」、「太便宜，瓜（誇）張」。

然而也有不少網友認為價格太過便宜，「原PO自己洗的啦」、「我四台8800」、「太便宜了吧，這是只有洗濾網吧」、「水沖一沖的等級」、「有拆鼓風輪嗎」、「要確定有洗欸」、「我家洗2台分離2台窗型，最後收5000」、「我沒有洗室外機一台就1200了」、「3600洗兩台都有點硬了，他是真的有拆洗？」、「反正2000以下的不敢領教」、「我公司原廠室內機洗1台3500」。不過也有人提到「我洗過原廠2000跟900的，老實說我覺得沒差，打算每年冬天都洗一次也不會心痛」。

冷氣

延伸閱讀

房東從房間抽出超髒1物 眾人一見「全身癢」！師傅搖頭：會洗的不多

老公拒裝日系冷氣「想花30萬買1家電」 網一面倒吐槽：會後悔

空姐曝向登機旅客打招呼「不只是禮貌」 網恍然大悟：難怪一直看我

台灣人的默契！折抵停車費還差52元 醫師被路人「隨手舉動」救援

相關新聞

輕度颱風「馬力斯」下午2時生成！最新路徑曝光 周末併入鋒面影響台灣

中央氣象署表示，今天下午2點熱帶性低氣壓已生成輕度颱風「馬力斯」，目前位置大約在恆春西南西方約940公里海面，路徑往大陸...

午後天公變臉！大雷雨轟炸雙北 慎防劇烈降雨雷擊

中央氣象署發布台北市、新北市大雷雨即時訊息，持續時間至下午4時15分；慎防劇烈降雨、雷擊，溪河水暴漲，坍方、落石、土石流...

他問洗4台冷氣3600元「算什麼等級？」 網列行情價：誇張便宜

隨著天氣變炎熱，不少民眾已在家開冷氣。冷氣需要定期清理，一名網友表示最近請師傅洗了家裡四台冷氣和室外機，花費總共3600元，平均洗一台900元...

雨區擴大！14縣市有局部大雨 留意雷擊及強陣風

對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署再發布大雨特報，今天桃園以北、宜蘭地區及新竹以南山區有局部大雨發生的機率，...

蘋果iPhone 16電池照曝光大躍進！手機保護殼、實機洩「鏡頭更巨大」

蘋果（Apple）今年9月將推出新一代手機iPhone 16系列，傳出平價版iPhone 16和iPhone 16 Plus鏡頭模組改為垂直排列，最近又有爆料大神公開iPhone 16系列實機照、鏡頭保護貼模樣，甚至連電池容量也外洩，引起熱議。

雨彈開炸！午後對流雲系發展旺盛 宜蘭、新北慎防大雷雨及暴雨

午後對流雲系發展旺盛，中央氣象署發布大雷雨即時訊息，宜蘭縣、新北市大雷雨預計持續至下午4點30分，慎防劇烈降雨、雷擊，溪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。