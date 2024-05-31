他問洗4台冷氣3600元「算什麼等級？」 網列行情價：誇張便宜

隨著天氣變炎熱，不少民眾已在家開冷氣。冷氣需要定期清理，一名網友表示最近請師傅洗了家裡四台冷氣和室外機，花費總共3600元，平均洗一台900元，超便宜的價格引發網友討論和質疑，多數網友貼出洗冷氣的行情價約1500元至3500元不等。

一位網友在PTT八卦板發文，分享近日洗了家中的四台冷氣及室外機，師傅只收3600元，平均洗一台花費900元。對此，原PO相當好奇目前洗冷氣的行情價，「不知道這花費在洗冷氣裡面算什麼等級？」

文章一出，鄉民紛紛留言詢問店家資訊「好便宜，求名片」、「哪家介紹一下」、「站內拜託，謝謝，有需要」、「慈善事業吧，做功德」、「太便宜，瓜（誇）張」。

然而也有不少網友認為價格太過便宜，「原PO自己洗的啦」、「我四台8800」、「太便宜了吧，這是只有洗濾網吧」、「水沖一沖的等級」、「有拆鼓風輪嗎」、「要確定有洗欸」、「我家洗2台分離2台窗型，最後收5000」、「我沒有洗室外機一台就1200了」、「3600洗兩台都有點硬了，他是真的有拆洗？」、「反正2000以下的不敢領教」、「我公司原廠室內機洗1台3500」。不過也有人提到「我洗過原廠2000跟900的，老實說我覺得沒差，打算每年冬天都洗一次也不會心痛」。