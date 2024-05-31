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TTE旅展 / AirAsia全航線399元起 託運行李6折優惠
亞洲低成本航空AirAsia宣布，搭配上半年度最大台北旅展「台北國際觀光博覽會」於即起至6月3日於世貿一館開展，同步在即日起至6月3日晚間23時59分推出線上旅展，全航線單程未稅399元起、30公斤託運行李7折優惠，每日10點開始用AirAsia Move APP信用卡結帳再享200元折價優惠(數量有限)。旅展期間，至馬來西亞觀光局AirAsia攤位購買機票，託運行李30公斤可加碼至6折優惠，並可兌換AirAsia品牌成交禮。
本次優惠價格，可訂購出發日期為2024年6月14日2024年11月30日（日本航線為22024年6月15日至2024年10月26日）航班，台北直飛馬尼拉單程未稅399元起；直飛馬來西亞吉隆坡、沙巴單程未稅799元起；直飛泰國曼谷(廊曼)、清邁單程未稅999元起；直飛日本沖繩單程未稅1399元起。
高雄直飛吉隆坡也同步推出單程未稅最低399元起的特價，購買機票加購30公斤託運行李可享7折優惠，高雄馬尼拉、曼谷（廊曼）及東京（成田）等航線皆享有旅展優惠價。
此外，台北國際觀光博覽會展期間至馬來西亞觀光局AirAsia攤位購買機票，託運行李30公斤可加碼至6折優惠，並可兌換AirAsia品牌折疊雨傘或是限量造型水壺，參加舞台活動還有機會獲得限量周邊。
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