首屆台灣水果之星烘焙賽 7月底前受理報名
為鼓勵使用國產水果創意烘焙，農糧署今天表示，即日起到7月31日，受理首屆「台灣TFS（Taiwan Fruits Star）水果之星」國產水果烘焙暨甜點創意競賽報名，歡迎相關業者參加。
台灣水果種類眾多，農業部農糧署發布資訊指出，繼導入有機、產銷履歷驗證等溯源制度，輔導優質水果集團栽培模式提升品質；為進一步展現多元面貌，期望繼台灣鳳梨酥之後，開創多元水果特色產品，將舉辦首屆「台灣TFS（Taiwan Fruits Star）水果之星」國產水果烘焙暨甜點創意競賽。
農糧署指出，徵求全國各地麵包、西點、蛋糕、餅乾或中式糕餅等實體銷售據點、具製作經驗的業者報名參加，創意發想融合台灣意象與國產水果風味，開創烘焙甜點或常溫伴手禮新品，預計選出30件國產水果風味經典代表作，總獎金達新台幣100萬元。
關於競賽規劃，農糧署說明，區分成2組，包含以時下流行野餐露營元素結合國產水果的「烘焙甜點組」，以及凸顯台灣意象與國產水果風味的「常溫伴手禮組」。
經資格審查符合者，將由專家學者進行書面初審與現場複審兩階段選拔，以創意、技術、市場、經營層面等項目綜合評比，擇優選出10名得獎作品及20名佳作作品，農糧署預計9月9日公布得獎名單，詳情可查活動簡章。
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