鳳梨銷韓有象鼻蟲科幼蟲？防檢署：查無資訊待確認

農業部防檢署今天表示，有媒體報導國產鳳梨輸銷韓國檢出象鼻蟲科幼蟲，防檢署迄今未接獲韓國正式通知，查閱韓國農林畜產部網站也無資訊，已請駐韓國代表處洽韓方確認。

農業部動植物防疫檢疫署指出，有媒體30日報導國產國鳳梨輸銷韓國，被檢出象鼻蟲科幼蟲，韓國農林畜產部將自6月3日起至年底加強對台灣鳳梨檢疫；防檢署截至今天並未接獲韓國政府正式通知輸韓的台灣鳳梨檢出有害生物。

防檢署並指出，經查閱農林畜產部網站，也無相關資訊，為釐清訊息，已請駐韓國代表處洽韓國政府確認，並請韓國政府提供鑑定報告。

防檢署表示，過去未曾接獲國產鳳梨輸韓檢疫不合格通知，此案至今未收到韓國官方正式通知；依據專家調查，國內鳳梨田間極少發現象鼻蟲科害蟲危害，已呼籲業者採收及包裝時應加強選果，並注意田間衛生及包裝場清潔。

防檢署表示，之後若確認韓方檢出的有害生物種類，將會由農業部鳳梨品項團隊針對有害生物強化供果園防治及包裝場作業輔導。

防檢署補充，輸出檢疫都是配合對方國家規定辦理，針對輸韓鳳梨，相較其他輸出果品，現已採加倍取樣檢查；為進一步強化及協助順暢外銷，自即日起已調整為3倍開箱及取樣檢查。