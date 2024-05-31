振興花東觀光 觀光署加碼台灣好行免費台灣觀巴2折

因應0403花蓮地震，觀光署為振興花東地區觀光，鼓勵民眾搭乘公共運輸到花東旅遊，推出便利旅運優惠措施，6月1日起至12月31日，持電子票證（含行動支付）搭乘台灣好行花東地區6條路線免費、台灣觀巴套裝旅遊行程花東地區2折優惠。

觀光署表示，觀光署規劃旅客暢遊台灣的多項便利自由行旅遊產品，公共運輸優惠除吸引更多遊客到花東地區旅遊，還可讓民眾免去出遊塞車及尋找停車位的困擾。

觀光署說明，「台灣好行」為提供國內外旅客由重要場站接駁至著名觀光景點方便直捷的公車接駁服務，在花東地區推出6條路線，可銜接花東縱谷與東部海岸觀光，其中更有4條路線為郵輪式公車，可沿途下車瀏覽周邊美景，走到哪、玩到哪。「台灣觀巴」則是輔導旅行社經營深度體驗主題旅遊套裝行程，少人成行，定期出發，於花東地區推出12條旅遊行程。