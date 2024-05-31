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中油雙機制穩油價 下週汽油估不調整、柴油降1角

中央社／ 台北31日電

北半球進入夏天駕車出遊旺季，加上中東地緣政治情勢仍緊繃，國際油價走高。中油持續啟動油價平穩機制，預估6月3日凌晨零時起，汽油價格不調整，柴油每公升調降新台幣0.1元。

依照預測，92無鉛汽油每公升新台幣29.2元，95無鉛汽油每公升30.7元，98無鉛汽油每公升32.7元，超級柴油每公升為26.6元。

根據中油浮動油價公式，累算至5月30日的調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特），週均價為每桶83.67美元，較上週82.89美元上漲0.78美元；新台幣兌美元匯率為32.274元，較上週32.262元貶值0.012元。

依浮動油價調整機制作業原則，預估下週汽油每公升零售價調漲2.6元，柴油每公升調漲4元。

中油為符合亞鄰競爭國最低價政策，油價調整不得高於日本、韓國、香港、新加坡，加上油價漲幅已達實施平穩措施門檻，綜合計算後，預估6月3日凌晨零時起，汽油價格不調整，柴油每公升調降0.1元。

中油 國際油價 新台幣

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