中油雙機制穩油價 下週汽油估不調整、柴油降1角

生活在數位時代，網路的影響已經深入各個層面，其中一個明顯的變化就是取得資訊的方式。以前我們會從書報雜誌或電視新聞吸收資訊，現在轉換從FB、IG甚至Threads等社群平台獲取新知。網路蓬勃發展後，一個又一個社交媒體和串流平台，構築出完全不同的生活畫面，但一些前所未見的的文明病，和犯罪行為也隨之而來！

2024-05-31 12:05