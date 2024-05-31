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影／83歲阿公攝護腺癌有三高傳統手術風險高 無創消融術治療

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
光田綜合醫院泌尿科主任盧智強醫師表示，最新一代海神刀在顯像技術上有更優異的表現，是不想動刀的另一種選擇。圖／光田醫院提供
光田綜合醫院泌尿科主任盧智強醫師表示，最新一代海神刀在顯像技術上有更優異的表現，是不想動刀的另一種選擇。圖／光田醫院提供

台灣每年攝護腺癌患者約有7000多人，83歲林姓阿公因攝護腺肥大，頻尿、排尿困難就醫，檢查出攝護腺癌，他年紀大，心肺功能較差，而且有三高，若以傳統手術治療，麻醉時的危險程度較高，與泌尿科醫師討論過後，決定以「海神無創標靶消融術」，以高溫消融方式，讓攝護腺癌細胞凝固性壞死。

光田綜合醫院泌尿科主任盧智強醫師表示，最新一代的「海神刀」屬無創手術，無動刀、無傷口、無放射線，治療後恢復也快，對中高齡的攝護腺癌患者來說，是值得考慮的手術方式。

盧智強表示，台灣每年攝護腺癌的患者約有7000多人，是普遍的攝護腺疾病，而攝護腺肥大是攝護腺因年紀不斷增生良性組織，但若增生的是惡性組織，就成攝護腺癌，攝護腺癌一般患者的年紀都在50歲以上，年紀愈大機率愈高，因此也有人戲稱為「長壽癌」。

盧智強說，攝護腺癌若用傳統手術，也能將癌細胞清除乾淨，但林姓患者是三高患者，心肺功能也不佳，家屬考量阿公若施做傳統手術，需要全身麻醉等步驟，意外風險較高，因此幫他選擇目前免開刀、無傷口的無創治療方式海神無創標靶消融術。

盧智強說明，海神刀是目前最新穎的無創治療系統，早期第一代的海福刀，同樣以高強度聚焦超音波的方式，消融癌細胞組織，藉此治療攝護腺癌，效果非常不錯，最新世代海神刀，在第一代的海福刀上再改良，能在醫師執刀時，提供高解析即時超音波的影像，同時導入MRI影像與3D融合切片，協助醫師在治療時影像定位更精準，能保留更多完整的健康組織，提升治療成效。

盧智強指出，海神刀能保留更多的健康組織，所以對攝護腺的破壞較少，過去攝護腺手術常有的後遺症，例如尿失禁、性功能障礙等問題，都能獲得改善，目前光田醫院泌尿科已引進海神無創標靶消融術，完成中部第一例及第二例的手術，都很成功，他希望隨著海神刀的引進，能提供海線民眾在處理攝護腺癌問題時，能因應不同自身需求，客製化不同的治療選項。

盧智強建議，50歲以上的男性民眾，每年的健檢時，一定不能輕忽攝護腺的檢查，尤其攝護腺癌在一二期，幾乎無症狀，等到血尿或癌轉移引發的症狀（如骨頭疼痛）出現時，往往就已經是三期或四期，雖然說攝護腺癌的治癒率很高，但若太晚發現，能選擇治療的方法會越少。

光田綜合醫院泌尿科主任盧智強醫師表示，台灣每年新增7000名攝護腺癌患者，呼籲中高齡男性多留意攝護腺健康。圖／光田醫院提供
光田綜合醫院泌尿科主任盧智強醫師表示，台灣每年新增7000名攝護腺癌患者，呼籲中高齡男性多留意攝護腺健康。圖／光田醫院提供

患者 手術 攝護腺癌

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