短命颱馬力斯最快今晚生成 氣象署：周末慎防劇烈降雨

今天氣溫暖熱，有午後雷陣雨，局部較大雨勢。中央氣象署預報員朱美霖表示，周末受到鋒面低壓影響，天氣不穩定，容易有大雨或局部豪雨。低窪地區容易積淹水，山區慎防坍方，周日至下周一天氣偏涼。

今天白天各地大致上維持多雲到晴天氣，不過，朱美霖表示，中午過後各地山區附近有午後雷陣雨發展，山區、大台北、宜蘭會有局部比較明顯雨勢，留意短延時強降雨現象。晚間到明天清晨偏南風環境影響，中南部和各地山區有間歇性陣雨出現。

未來一周天氣趨勢，朱美霖表示，周六、周日受到鋒面影響，周六熱帶系統併入低壓帶中，鋒面系統也會逐漸移動到台灣上空，鋒面伴隨低壓的影響，周六的環境愈來愈不穩定。

朱美霖表示，最明顯降雨時間在周六晚間到周日一整天，天氣相當不穩定。下周一隨著鋒面移動到巴士海峽，降雨比較趨緩，不過東北風會帶來比較偏涼的空氣，北台灣氣溫會下降一些些。下周二、周三鋒面位在巴士海峽，環境比較穩定，迎風面會有些降雨情形。下周四華南雲系移動到台灣上空，中部以北降雨趨勢增多。

未來一周降雨趨勢，朱美霖表示，明後兩天是鋒面或低壓影響台灣最明顯的時候，明天逐漸轉雨趨勢，尤其中午過後西半部、東北部、山區會有顯著降雨發生，其他時間也有陣雨或雷雨可能。

朱美霖表示，周日鋒面或低壓影響，整體降雨最為明顯，尤其西半部、東北部整天都有陣雨或雷雨天氣，其他地區也有短暫降雨，澎湖、金門、馬祖屬於陣雨或雷雨情形，各地可能有大雨，特別是西半部、東北部出現豪雨的可能性，有中小尺度對流發展造成短延時強降雨、雷擊、強陣風。

下周一、周二鋒面南移到巴士海峽附近，台灣整體降雨減緩，朱美霖表示，下周一各地還是有降雨機率，中南部、東南部，甚至東部這一帶，會有短暫陣雨。不過到了下周二、周三轉為局部午後雷陣雨的型態，中南部可能有整天性陣雨出現。

未來一周溫度趨勢，朱美霖表示，今天各地高溫29至30度，甚至可以來到30度以上，西半部近山區平地沒有降雨的時候，有出現35度、36度高溫的機率。明天、周日氣溫逐漸下降的趨勢，比較偏涼時期在周日、下周一，甚至下周二清晨，北台灣白天高溫不會超過25度，早晚低溫21、22度左右，感受上偏涼。氣溫回升要到下周二白天。

至於在東沙島海面的今年第2號熱帶性低氣壓，朱美霖表示，今晚到明天凌晨有發展為輕度颱風馬力斯的趨勢，不過它在海面上的時間短暫，預估明天清晨、白天不利發展的情形，明天白天進入陸地會減弱為熱帶性低氣壓，會以低氣壓形式往東緩慢移動到鋒面帶中，形式上可能會是熱帶性低氣壓再減弱為低氣壓，周末兩天留意低氣壓或鋒面的影響。

朱美霖表示，主要影響台灣的天氣系統是梅雨鋒面，以及低壓帶，這個熱帶性低氣壓所處的低壓帶是季風低壓，且南側的西南風比較偏強，帶來相當暖濕的空氣。大量的水氣匯聚在這個低氣壓，隨著它逐漸移動到華南，併入到梅雨鋒面之後，為梅雨鋒面帶來相當豐沛的西南風的水氣。