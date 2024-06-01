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這樣吃有助預防血栓！6大「清血管食物」帶你吃出健康身體

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
這樣吃有助預防血栓！6大「清血管食物」帶你吃出健康身體 圖片來源/unsplash
這樣吃有助預防血栓！6大「清血管食物」帶你吃出健康身體 圖片來源/unsplash


【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「清血管食物」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的6大清血管食物排行。

你是否有留意過自己日常的飲食或是生活習慣呢？許多人都愛吃重口味的食物，然而攝取過多這些重油重鹹的食物，可能導致脂肪堆積在血管壁中，進而導致血管硬化以及心血管疾病。想要預防心血管疾病，你知道吃什麼食物可以幫助疏通血管，並有助於預防各種血管疾病嗎？

「堅果」可幫助活化血管 網議「魚油」純度很重要！

▲ 網友熱議 六大清血管食物 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖
▲ 網友熱議 六大清血管食物 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近一年內網友針對「清血管食物」的相關話題討論，可以發現最多網友提及的是「堅果」。其中就有網友分享吃堅果有益於保護心血管，並表示「堅果含有不飽和脂肪酸，能促進心血管的健康」，引起網友熱議留言「你懂吃！堅果的好油最豐富了」。

另外有網友提到堅果因含有植物固醇，因此可以有效降低膽固醇，避免心臟病、中風和周邊動脈疾病，同時也提醒道雖然堅果非常健康營養，熱量卻非常高，建議一天可以食用約5至10顆就好，引起不少網友驚呼「原來熱量這麼高，之前都直接抓一堆吃！」、「天啊!堅果一天原來只適合吃那麼幾顆」，表示雖然食用堅果幫助清血管，還是適量食用才不會攝取過多熱量。

而另一項備受網友推薦的清血管食物是「番茄」，就有網友分享番茄內所富含的茄紅素具有抗氧化的效果，能夠預防血管老化、栓塞。此外番茄也因為味道香甜飽受大眾喜愛，可以搭配做成不同料理食用如番茄湯、紅醬義大利麵等，因此是不少網友心目中護血管食物的好選擇。

另外「魚油」也是眾多網友提及可以幫助清血管的食物之一，因為魚油含有豐富的Omega-3多元不飽和脂肪酸，可以減緩身體發炎症狀，以及調控血壓、血脂等，故備受營養師及網友推崇。

但也有醫師提醒雖然魚油對血管有顯著的幫助，不過坊間亦多不純正的魚油，因此在食用前務必確認品牌可信度、原料成分與來源等，避免攝取到其他雜油，又把血脂吃高。

想要預防心血管疾病，可以從飲食開始改善，除了避免重油重鹹、精緻的食物之外，也可以多吃以上那些清血管食物。快檢視一下自己日常的飲食清單，為自己補充多元營養吧！


原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》


調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「清血管食物」相關討論則數。

觀測期間：2023/05/01~2024/05/02，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

快使用全台最全面的網路聲量工具——OpView社群口碑資料庫，帶您輕鬆用大數據看時事，了解民意風向、網友喜好！

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