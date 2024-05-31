2024端午送禮做公益！十大愛心美食禮盒品牌

公益伴手禮品牌聲量第一名是？

端午節是三大重要送禮節日之一，越來越多民眾選擇公益團體推出的禮盒，既可以做善事也可滿足送禮需求，一舉兩得。今天《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，根據「愛到叮」網站的公益團體清單，統計整理十大公益伴手禮品牌，你有品嚐過這些社福機構推出的手工食品嗎？

image source：FB／愛不囉嗦abrazo





No.10 立達啟能訓練中心

神父潘爾溫和修女陳玉屏於1981年成立「立達啟能訓練中心」，慢兔兔愛的小舖為立達創立的心智障礙者實習商店，提供慢兔兔小瓦燒禮盒、鳳梨酥以及咖啡包手工餅乾禮盒等商品。有網友表示，「乾淨寧靜舒適的空間，給慢兔兔們工作的機會」。

「慢兔兔」為立達對自家心智障礙者的暱稱，除了取台語「慢吞吞」的諧音外，也是在告訴大家，也許他們學習反應較慢，但只要有足夠的時間，慢兔兔也能一顛一蹦的抵達終點。立達始終以「支持與陪伴」的心情協助這些孩子走過坎坷的境遇，挖掘他們生命最深處的潛能。

No.9 育成基金會

育成基金會由創辦人陳節如號召捐款、街頭義賣、發行愛心券等方式募集資金，於1994年成立，2001年更是擴大成為全國性基金會。官網指出，「育」字表示培育，給予憨寶貝陪伴、教育和訓練；「成」字表示成長，讓憨寶貝快樂學習與成長，育成基金會透過專業及系統化，協助身心障礙者進入或重返職場，旗下共5個庇護工場，提供身心障礙者烘焙相關訓練及銷售服務，商品包含手工餅乾禮盒、春之饗宴禮盒等。有網友表示，「認真關懷、照顧這些小天使」、「關心每個年齡層的弱勢團體，感謝育成」。

No.8 瑪喜樂基金會

瑪喜樂基金會於2011年獲得登記許可，以延續「美國媽祖」瑪喜樂「以基督的愛疼惜弱勢」精神。瑪喜樂於1965年彰化二林地區創立喜樂保育院，她是第五屆醫療奉獻獎、第三屆總統文化獎得主，初期以照顧小兒麻痺兒童為主，於1991年轉型照顧智能障礙及多重障礙者，服務對象從幼兒到老年。瑪喜樂基金會為了訓練服務對象「捏出自己的人生，烘出生命的價值」，於保育院設置喜樂烘焙坊，平時製作及包裝各式精緻麵包、點心，包含堅果禮盒以及堅果塔禮盒等。有網友表示，「助人為樂」、「感謝瑪喜樂阿嬤的無私奉獻，讓更多人瞭解愛」。

No.7 瑪利亞基金會

「瑪利 MAMA‧手作麵包」由瑪利亞基金會成立於2010年，以瑪利亞母愛無私無悔的精神，賦予庇護商店快樂付出、活力工作、經典品質的形象。「瑪利 MAMA‧手作麵包」主打歐式麵包，也提供烘焙產品以及輕食料理，包含檸檬紅茶餅乾禮盒、 手工餅乾禮盒。有網友表示，「核桃酥真的非常好吃」、「每一款餅乾都是真材實料，粉紅色外盒包裝很討喜」。

此外，瑪利亞基金會旗下品牌還有快樂襪，4月26日快樂襪攜手春水堂及茶湯會，聯名推出「珍奶襪」。珍奶圖樣來自瑪利亞青年的繪畫，透過解構融入新設計織造而成。

No.6 喜憨兒基金會

1995年，一群心智障礙者的父母，成立了喜憨兒基金會，於全台成立近百處服務據點，全面支持憨兒及其家庭，不僅成立餐廳，也有烘焙屋提供點心、禮盒，包含愛心logo餅乾、精靈趣奇餅乾禮盒等。有網友表示，「餅乾好吃外加包裝好可愛，真的是大推，完全可以回購的商品」、「自用或送禮都很推薦」。

今年端午節，喜憨兒基金會推出粽子禮盒，不管古早味傳統肉粽或沁涼冰粽，皆由心智障礙者製作，肉粽以醬油拌炒入，鹹香餡料與糯米混和；而冰粽Q彈外皮，包裹香甜內餡，提供大眾多元的端午送禮選擇。

No.5 陽光基金會

陽光基金會成立於1981年，專注於顏面損傷及燒傷者的關懷與服務，近年來更積極推動各項口腔病變的防治，尤其是檳榔致癌者，盼減少社會的不幸悲劇重演。

今年陽光基金會與手工餅乾名店 Aunt Stella 詩特莉合作，推出端午節環保禮盒「龍舞端陽」，禮盒以再生紙模製成，裡面配有陽光基金會小畫家鍾辰熙繪製吊卡、貼紙及小卡，每售出一盒環保禮盒，詩特莉即捐贈 15 元支持陽光基金會「顏損家庭弱勢計畫」。有網友表示，「只提撥$15？可惜不是$100」、「很有質感」。

No.4 唐氏症基金會

愛不囉嗦由唐氏症基金會成立，雇用唐寶寶及心智障礙者製作與銷售手工餅乾與手工皂。官網指出，愛不囉嗦（ABRAZO）是西班牙語擁抱的意思，希望用擁抱的力量支持唐寶寶。

愛不囉嗦端午節與經典品牌「狀元油飯」合作推出3款粽子，還與「一之軒」推出果漾冰心粽。此外，官網還有端午獻禮專區，提供10多款禮盒供民眾選購，包含年輪蛋糕禮盒、愛的環抱酥禮盒、當我們丸在一起造型甜甜圈聯名禮盒等。有網友表示，「真的超級好吃的哦，而且包裝很可愛，品質超級棒的，推薦給要買禮盒的人」、「手提禮盒很方便」。

No.3 嘉義再耕園

再耕園為嘉義市政府於 2003 年起委託嘉義基督教醫院管理，本著「翻轉障礙人生、創造美好生活」的設立宗旨，提供身心障礙者生涯轉銜、職業訓練、職業輔導評量、支持性就業服務等，更積極在園區內設置庇護工場與實習商店，開發身心障礙者的就業機會。

再耕園咖啡庇護工場販售「巧芯餅乾禮盒」，另與嘉義市腦性麻痺協會「麻吉烘焙坊」合作推出無限希望禮盒，裡面有重烘焙耳掛咖啡以及手工餅乾。有網友表示，「有吃又有喝的」、「超美味」。

No.2 心路基金會

心路基金會1997年成立了第一個庇護服務「心路洗衣坊」，開始提供庇護職場服務，緊接著慈佑庇護工場、一家工場等5間庇護場所陸續開辦，服務近160位庇護員工。2005年，心路基金精選了旗下庇護工場的商品，以「心路•幸福+工場」為名設立專屬購物網站，推出手工餅乾、草莓酥等商品，包含✦星空✦幸福＋蛋捲鐵盒、幸福樂手、手工餅乾提盒等。

有網友表示，「星空鐵盒精美漂亮，蛋捲個別包裝衛生，蛋捲香醇口味，香濃細緻好吃」、「覺得很有質感，而且寄來還有用氣泡紙預防碎裂」、「重點很好吃，很適合買來送親朋好友」。

No.1 伊甸基金會

伊甸烘焙咖啡屋成立於2005年，是桃園第一家獲得設立許可的庇護工場，提供身心障礙者一個與真實就業環境相似，和促進學習效果的工作場所，製作手工餅乾、蛋糕、禮盒等中西式點心，包含玫瑰雙層禮盒、恩典禮盒、京饌小提盒，有網友表示，「用料實在，價格不貴又好吃」。

伊甸烘焙咖啡屋今年也有推出端午節禮盒，「幸福禮盒」內含粽子造型餅乾、花生酥、太妃核果塔以及杏仁脆肉紙，還附上「小羊苗庇護工場」身心障礙者製作的限量羊毛氈粽子吊飾，為禮盒增添一絲暖意。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年05月24日至2024年05月22日，共1年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『公益禮盒』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

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