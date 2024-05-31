網路10年更迭／網路發達的代價 幽靈症候群、數位失眠症等文明病盛行 專家分享自我檢查法

image source：示意圖／ChatGPT

文／徐暘甯

生活在數位時代，網路的影響已經深入各個層面，其中一個明顯的變化就是取得資訊的方式。以前我們會從書報雜誌或電視新聞吸收資訊，現在轉換從FB、IG甚至Threads等社群平台獲取新知。網路蓬勃發展後，一個又一個社交媒體和串流平台，構築出完全不同的生活畫面，但一些前所未見的的文明病，和犯罪行為也隨之而來！《網路溫度計DailyView》推出十週年【擋不住的聲量浪潮–網路十年更迭】專題報導，從不同面向探討網路時代影響了你我多少？今天第3篇，主題鎖定網路文明病，邀請專家教你怎麼自我檢查，以及如何排解網路成癮所帶來的身心挑戰。

隱藏在網路背後的健康危機 網路文明病盛行該如何自我檢查？

網路讓生活便利，但也出現了一些新疾病，像是「社交壓力與比較」、「資訊過量」以及「得到立即回饋的需求增加」都是網路文明病。根據權威顧問公司We are social統計，2024年台灣人每天上網時間超過7小時，與2011年約2.9小時，成長將近2.5倍；網路用戶人數超過2171萬，網路普及率佔總人口的90.7%，相較2011年也成長近25%，現代人對網路的依賴程度已經超乎想像。

深耕精神疾病領域的台大醫院副院長高淑芬表示，人們已習慣付出更多時間、心力跟上他人，尤其看似訊息多元的社群平台，實則在演算法推送下，構築出越來越厚的「同溫層」，讓用戶得到趨向單一的資訊。臨床心理師李介文也指出，過度使用社交媒體平台為人們帶來「比較與展示」的壓力，過程中可能導致自尊心受損；超出負荷的訊息量不斷累積，讓人感到壓力和疲勞；對於即時連接和反應的需求日益增加，也在無形中增加了焦慮感。

你常無端覺得手機在震動、有新訊息？明明飲食作息正常，卻反覆失眠找不出原因？除了已知的網路文明病，生活中還潛藏許多不易發覺的健康警訊。前述第一項情況稱為「幽靈震動症候群（Phantom Vibration Syndrome）」，反映了人們對手機的高度依賴；第二項則稱作「數位失眠症」，睡前使用手機或平板電腦等3C設備，已被證實會干擾睡眠品質；還有容易降低自我滿足感、價值感的「社交媒體比較症」，及看似紓壓，卻只是轉移現實視線的「網路消遣症候群」，都漸漸地毒害現代人的身心靈。

這些在生活中容易被輕忽，卻應該自我覺察的病徵，都可能是過度使用網路，影響到日常生活和心理健康的警訊，需要特別留心！

image source：示意圖／ChatGPT

台灣人近十年上網時間翻倍！醫師警告：過度使用網路讓大腦表現下降

走進一家餐廳時，有多少父母讓孩子看抖音、YouTube短片，只為了讓小孩可以安靜片刻？網路文明病不只發生在成年人身上，許多家長也正在用3C餵養孩子，讓他們在充滿藍光、無過濾的網路資訊中長大。

隨著科技、3C設備演進，加上新冠疫情驅動線上課程發展，兒童與青少年提早接觸網路的機會倍增，使用時間飛速增長。根據兒童福利聯盟調查，兒少每週使用網路的平均時數高達32.2小時，相較2020年增加5小時，「騙財、騙色、騙個資」成為3大網路危機。近年一個全台矚目的案例，是高雄一名14歲少女，透過臉書及LINE認識網友，被對方以有正職工作機會為由，誆騙搭車北上、軟禁在透天厝的夾層暗房中，直到警方第3度搜查才被找到，前後與家人失聯長達66小時。類似的社會新聞事件層出不窮，提升孩子對網路的「識讀能力」十分重要且迫在眉睫，從根本增加兒少對網路安全的警覺性，提供面對危害的應變方法，才能有效降低網路世界帶來的潛藏風險。

除了教孩童提升自我保護意識，不少青少年長時間沉浸在電動遊戲的世界裡，茶飯不思、危害健康的案例更是時有所聞。「網路遊戲成癮症」已被世界衛生組織（WHO）正式納入精神疾病，根據國家衛生研究院調查結果顯示，台灣青少年網路遊戲成癮盛行率大約為3.1%，略高於西方國家。

高淑芬副院長根據臨床門診經驗推估，網路成癮的病例中，約有四分之一到三分之一的個案，先天患有「注意力不足過動症（ADHD）」，這些病患天生在專注力方面表現較弱，然而網路及電玩遊戲具備「等待時間短、立即回饋」的特性，正好滿足需求，使得他們更容易沉迷甚至成癮。即使先天沒有大腦發展相關疾病的人，在後天過度使用網路的情境下，也會造成大腦功能表現下降，無論是兒童、青少年或成人都應該留心潛藏於後的健康危機。

image source：示意圖／ChatGPT



「霸凌」登網路文明病熱門關鍵字 匿名攻擊恐成無解的心靈創傷？

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統調查「網路文明病」近三年的熱門關鍵字，「焦慮」、「青少年」、「心理」、「情緒」、「社群」、「霸凌」等字詞受到網友熱烈討論，許多人表示長時間使用網路後，個人情緒容易波動，焦慮和失落狀況增加。也有家長表示，隨著孩子使用網路的時間增長，不只擔心成癮問題，也擔憂網路霸凌情形發生。

有別實際生活中出現的霸凌狀況，比較容易找出原因，網路的無形、匿名特性讓霸凌事件更難被釐清。高淑芬醫師指出「解鈴還須繫鈴人」，常見的校園霸凌往往可以找出霸凌者，經過適當處理，受害者心中的創傷相對容易得到緩解與改善；然而網路霸凌則相反，霸凌者的身份難辨、發起攻擊的理由也難尋，面對這樣束手無策的狀況，很難在短時間內對症下藥，讓治療創傷的過程更加艱辛漫長。

網路文明病、網路霸凌議題日益嚴重，過去10年間學術界和臨床實踐都加大了對相關現象的研究力道，學校、工作場所及政府也推動相關防範措施，例如推廣數位素養教育、設立無手機區域，宣導同理觀念等。這些趨勢也反映了人們開始意識到網路帶來的心理和行為問題，同時體認到平衡數位生活與保持心理健康的重要性。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

擺脫網路文明病 首要課題：自我覺察、設定停損點

近10年網路已無所不在，不僅顛覆大眾吸收資訊的模式，無論職場、身心健康、教育或娛樂等層面都持續翻轉中，隨之而來的網路文明病、詐騙犯罪等隱憂，也對身心健康造成了更深遠的影響。

如何善用網路，減少負面效應？首先要有意識地體認「別被網路操控」，建立自我認知、培養自制力、設置個人停損點，都是網路時代不可獲缺的心法。心理師李介文強調，時間管理分配是最簡易入門的練習，限制每日網路使用時間、使用APP自我追踪等，都能有效幫助我們邁出第一步。

另外，針對過度使用網路容易影響情緒，李介文建議，寫日記記錄情緒變化、觀察眼睛疲勞、頭痛或背痛等症狀，適時地進行「數位排毒」，遠離3C設備、回歸實體日常活動。而症狀嚴重者須盡早尋求專業協助，守護身心健康。

網路從發明到普及，雖僅歷經30至40年的光陰，但若說我們的生活已被網路綁架，一點也不為過，只是在享受便利的同時，該如何拿捏使用分寸，是身處在滑時代的每個人都需要面對與準備的首要課題。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年4月20日至2024年4月18日。