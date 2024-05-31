人氣暢銷書《被討厭的勇氣》作者再推新作 練習透過對話理解自己

﻿image source: FB／圓社出版，書是活的

文／蔡瓅萱

全球暢銷書《被討厭的勇氣》（嫌われる勇気）的作者之一古賀史健將於近期在台灣出版他的新作《在寂寞的夜裡提起筆》（さみしい夜にはぺンを持て）。本書透過海洋生物們的小故事，鼓勵讀者們拿起筆書寫，和自己對話，同時更理解自己的情緒。今天就跟著《網路溫度計DailyView》一起來看看這本療癒心靈的書吧！

人氣暢銷書《被討厭的勇氣》 作者古賀史健再出新作

說到心理勵志類的書籍，一定有許多人腦海內的書單都會出現《被討厭的勇氣》，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統也可以看見，近一年有關「心理勵志暢銷書」的網路探索概念中，就出現了《被討厭的勇氣》，顯見這本書在這個領域是非常有代表性的作品，更曾登上誠品信義18年暢銷書榜第2名，也在《網路溫度計DailyView》的「誠品信義18年暢銷書榜2023聲量TOP 10」調查中名列第4。

imag source: 《KEYPO大數據關鍵引擎》

《被討厭的勇氣》由古賀史健、岸見一郎兩人共同完成，當中涵蓋了阿德勒（Alfred Adler）、佛洛伊德（Sigmund Freud）、榮格（Carl Gustav Jung）等心理學三巨頭的經典理論，影響了許多讀者。而其中一名作者古賀史健的新書《在寂寞的夜裡提起筆》，將於6月1日在台灣出版，透過書寫梳理內心感受、與自我對話的內容，帶人探尋自己內心深處的迷宮。

透過對話理解自己 《在寂寞的夜裡提起筆》教你接納自身存在

《在寂寞的夜裡提起筆》以「討厭自己的章魚太郎」為主角，在遇上「看起來很的可疑的寄居蟹大叔」後，章魚次郎開始學習透過「寫日記」來整理自己的心情。透過睿智的長者引導懵懂的青年，讓人好好練習與自己對話，從而理解、接納自身的存在。

許多人或許對社群媒體或人際往來感到疲憊的同時卻也害怕孤單；抱持著「反正都沒差」的想法，認為沒有自己的見解也無所謂；可能內心明明有很多想法，卻無法轉換成文字或許言；又或是明明知道身旁的人有心事，卻又不知如何出手幫助。如果你也身處這種情況，《在寂寞的夜裡提起筆》或許能夠幫助你在對話中的的找到自己原本的樣子。

image source: 誠品線上

「對話」為本書最主要的呈現形式，而背後的目的，其實是希望讓人在書寫、對話的過程中深入的自己心中的迷宮，從中找到自己真正的想法和感受，梳理並理解、接納自己。對自身存在感到迷惘的話，不妨跟著《在寂寞的夜裡提起筆》一起拿起筆，在對話中發現自己吧！





分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年05月31日至2024年05月29日。