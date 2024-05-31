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暑假原住民返鄉列車 6月7日起台鐵網站開放訂票

中央社／ 台東縣31日電

暑假期間原住民返鄉列車，台鐵網站訂票系統6月7日起開放訂票，共有9梯次，除具有原住民身分可購票外，也可幫非原住民家人代購，每人單程限購4張。

民進黨籍平地原住民立法委員陳瑩，今天製作圖卡發送，提醒族人暑假期間「返鄉列車」即將開放網路訂票，同時詳細說明各梯次訂票、取票時間，呼籲族人多利用。

陳瑩服務處提供新聞稿表示，今年7至8月間台鐵原住民返鄉列車（原住民族歲時祭儀車票），6月7日起開始訂票，此為專屬為原住民返鄉所推動的列車，「EMU3000型城際列車」加入原民列車運輸後，讓族人能安全舒適快速返鄉。

服務處表示，每年7、8月是花蓮、台東原住民的豐年祭季節，過去花東車票總是一票難求，想回部落的族人，因搶不到車票，必須「轉車再轉車」，才有辦法順利回家。

服務處表示，原民列車2016年開始試辦，同年將原本只有「北迴線」列車增加「南迴線」，後來從「試辦階段」進入「常態化」政策；2018年因應族人建議，增加「紅眼跨夜列車」；原本僅部分車站可供領票，自2019年併入台鐵訂票領票系統；2021年訂票、領票手續改為與台鐵訂票方式一致；2022年「EMU3000型城際列車」加入原民列車運輸。

陳瑩表示，今年暑假共有9梯次，週五到週一開車，除了具有原住民身分可購票外，具有原住民身分者也可為非原住民家人購票，每人單程限4張，來回限8張，額滿為止。

原住民 台鐵

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