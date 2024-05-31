墨爾本台灣影展開幕 3台灣導演與澳洲影迷對談

第三屆「墨爾本台灣影展」昨晚盛大開幕，台僑、高齡90歲藝人昆凌的爺爺等許多澳洲觀眾共襄盛舉，大讚「非常享受欣賞台灣電影」，金馬導演陳潔瑤等3位台灣新銳更親臨現場與觀眾對談，將台灣電影推到世界舞台。

第三屆「墨爾本台灣影展」（Melbourne TaiwanFilm Festival）由澳亞台灣研究學會與澳洲墨爾本台灣同鄉會舉辦，自5月30日至6月1日，於澳洲活動影像中心（ACMI）與墨爾本大學登場。今年選播3部台灣電影，包括導演靳家驊的《小曉》、陳潔瑤執導《只要我長大》、及蘇奕瑄導演的《青春並不溫柔》，跨足特殊兒童、原住民、台灣民主運動、多元性別等議題。

影展總籌、迪肯大學網路韌性與安全研究中心副教授張耀中受訪說，本屆影展主題為「台灣蛻變中」，除了因台灣過去幾年經歷通過同婚、學運等重大蛻變，選播電影還談及原住民小朋友成長歷程在文化上的蛻變，以及台灣家庭會遇到的情形等，從各種視角談論台灣的蛻變。

高齡90歲的「昆凌爺爺」勞倫斯・昆利文（LaurenceQuinlivan）身披印有台灣與澳洲國旗圍巾出席，他向中央社記者說，很高興在墨爾本參與台灣電影展，「我去年也來參與，非常享受欣賞台灣電影！」很開心今年再受邀參加，並期待觀看更多有趣的電影。

前維州友台小組共同主席克隆伯格（Jan Kronberg）致詞說，她自對於台灣充滿熱情，過去至今也持續建立澳台關係，她也分享，世界上有很多緊張局勢與恐懼，「如果人們主張建立巴勒斯坦國，怎能忽視台灣及其主權？」並高喊「台灣很強大！」

「澳洲台灣俱樂部」（Australia-Taiwan Club，ATC）秘書范吉安（Andrew Farrugia）受訪說，舉辦影展是台灣展現創造力的好機會，將台灣導演電影製作的天賦，呈現給澳洲的觀眾。他身為澳洲人，雖然知道台灣有原住民族，但澳洲人大多不會注意到台灣與澳洲都分享著原住民族文化，「透過電影，能使台灣起初不被注意到的文化，被栩栩如生地呈現。」

駐墨爾本辦事處處長呂明澤致詞表示，「墨爾本台灣影展」是推廣台灣文化與電影的重要平台，眾人齊聚一堂，不僅是慶祝電影，也是因為它們反應了台灣多元的社會、文化與價值觀。

影展開幕播映電影《小曉》並舉辦映後座談，ACMI最大影廳座無虛席，導演與觀眾互動熱烈。

「墨爾本台灣影展」2022年由3位旅澳台灣學者發起，以募款支持免費入場制度，推廣台灣電影與文化。他們也藉由影展強化台澳各領域互動，墨爾本大學（ University of Melbourne）與迪肯大學（DeakinUniversity）今年都加入支持電影節籌辦，許多澳洲學者與會，墨爾本大學原住民知識中心的主任康恩（Aaron Corn）並在開幕致詞祝賀。