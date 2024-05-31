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蟲蟲大軍好崩潰！ 簡單3招防止惡臭「椿象」入侵室內 換燈泡也有用

聯合新聞網／ 綜合報導
日媒分享防止椿象入侵室內的3個方法。圖為荔枝椿象。圖／南投分署提供
日媒分享防止椿象入侵室內的3個方法。圖為荔枝椿象。圖／南投分署提供

每年的3至6月是荔枝椿象交尾產卵期，除了種植果樹的農民苦不堪言，也有不少民眾因為衣物被椿象產卵而崩潰。對此，日媒《Hint-Pot》引用了居家用品連鎖店CAINZ於X平台所發布的貼文，整理3個防止椿象入侵自家的方法。

根據報導，除了對果樹產生巨大的危害以外，椿象還有另一點令人無法忍受，那就是一旦碰到就難以消散的「強烈臭味」。而臭味的源頭便是椿象的分泌液，當牠們受到刺激時，便會釋放分泌液，不僅能威嚇威嚇、防禦敵人，也能提醒同伴附近有危險。

報導也分享了3項防止椿象入侵室內的方法：

1. 在屋內曬衣服

一旦在附近發現椿象的蹤跡，建議在之後2個禮拜至1個月內於室內曬衣服。

2. 填補蟲可能鑽進來的縫隙

利用防蟲擋風條或填補縫隙的專用膠帶，將可能會被蟲入侵的縫隙填補起來。

3. 將照明設備換成LED燈

椿象容易被光線中的紫外線吸引，因此建議將燈泡換成不含或僅有微量紫外線的LED燈。

此外，若是家中已遭到椿象入侵，為了避免驚動椿象使其釋放臭味，可以剪開寶特瓶的底部，或利用畚箕，小心地抓捕椿象後放生戶外。

臭味 荔枝椿象

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