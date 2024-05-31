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宜蘭傳藝端午瘋玩「龍舟三鐵」 本週末搶先暖場體驗「包粽」

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
6月逢考季，民眾可至傳藝文昌祠舉辦向文昌帝君筊杯借筆，祈求考試順利、金榜題名。圖／全聯善美的文化藝術基金會提供
6月逢考季，民眾可至傳藝文昌祠舉辦向文昌帝君筊杯借筆，祈求考試順利、金榜題名。圖／全聯善美的文化藝術基金會提供

端午連假去哪玩？想要體驗傳統節慶禮俗，同時享受各種動態活動消耗大小朋友體力，走一趟國立傳統藝術中心宜蘭傳藝園區就對了！

每逢端午宜蘭傳藝園區皆會於街區佈置菖蒲五毒符、艾草束，重現傳統習俗，本週末6月1、2日搶先邀請五結鄉農會舉辦「包粽」體驗活動，活動結束後還可帶回自製的肉粽，現場還有販賣熟粽、冷凍粽以及在地農產品，期盼引領民眾感受米粽飲食文化的魅力，認識優質食材及烹飪技巧，邊挑好粽邊逛攤位，考生還可以到傳藝文昌祠拜肉粽加持考運，祈求考試和工作順利，不僅包粽還要包中，考季祈求金榜題名。

另外，今年也首次推出「龍舟三鐵」趣味競賽、午時水除障淨身，以及許仙、白蛇與青蛇快閃互動。全聯善美的文化藝術基金會表示，今年透過「驅毒避邪 瘋玩三鐵」創意發想，將傳統歲時節慶與強身健體概念作結合，於6月8日至6月10日連假期間舉辦「龍舟三鐵」趣味競賽，憑園區單筆消費滿399元發票即可免費參加，驅動迷你龍舟，體驗水上競速的快感；還有呼拉圈競走，以及魔王關卡「賽跳跳龍」，挑戰駕馭能力與地心引力抗衡，關關成功即可獲得贈限定獎品，非常適合大小朋友同樂；此外，現場同步設置雄黃酒甕、蛇尾等美拍打卡裝置，還有機會與白蛇傳主角們來場驚喜相遇，留下難忘的端午回憶。

除了有趣的活動及包粽體驗外，端午市集同時請到香氛、古早味、飾品、手作體驗及寵物商品攤快閃進駐；呼應「午時水」習俗，端午節當天中午還可以到「迷霧森林」一同用午時水祈願平安、除障淨身，各種習俗一次體驗。

端午連假期間，遊客有機會在宜蘭傳藝園區與白蛇、青蛇、許仙驚喜相遇。圖／全聯善美的文化藝術基金會提供
端午連假期間，遊客有機會在宜蘭傳藝園區與白蛇、青蛇、許仙驚喜相遇。圖／全聯善美的文化藝術基金會提供
宜蘭傳藝園區現場還有端午創意彩噴，超可愛粽子、龍舟圖樣，小朋友快來玩。圖／全聯善美的文化藝術基金會提供
宜蘭傳藝園區現場還有端午創意彩噴，超可愛粽子、龍舟圖樣，小朋友快來玩。圖／全聯善美的文化藝術基金會提供
宜蘭傳藝端午瘋玩龍舟三鐵-關卡二「龍轉乾坤」，搖動呼啦圈前往最終關卡。圖／全聯善美的文化藝術基金會提供
宜蘭傳藝端午瘋玩龍舟三鐵-關卡二「龍轉乾坤」，搖動呼啦圈前往最終關卡。圖／全聯善美的文化藝術基金會提供
宜蘭傳藝每年會在街區佈置菖蒲艾草束與五毒符，重視傳統習俗，共同祈福、驅除疾惡。圖／全聯善美的文化藝術基金會提供
宜蘭傳藝每年會在街區佈置菖蒲艾草束與五毒符，重視傳統習俗，共同祈福、驅除疾惡。圖／全聯善美的文化藝術基金會提供
五結鄉農會於6月1日至2日舉辦包粽活動，邀請民眾認識米食文化及體驗包粽樂趣。圖／全聯善美的文化藝術基金會提供
五結鄉農會於6月1日至2日舉辦包粽活動，邀請民眾認識米食文化及體驗包粽樂趣。圖／全聯善美的文化藝術基金會提供

快閃 白蛇傳 連假

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