又要變天了 賈新興：颱風生成將減弱 併入鋒面低壓帶

周末天氣不穩定。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在臉書表示，明天清晨起，台南以南有零星短暫雨，白天起西半部及宜蘭逐漸轉為局部有雨的天氣，午後各地有局部短暫雨。周日白天起受鋒面影響，西半部有局部陣雨或雷雨，並有局部較大雷雨發生的機率，宜花東亦有局部短暫雨。

今年第2號熱帶性低氣壓，在中西沙島海面。賈新興表示，今晚至明晨雖有增強為颱風馬力斯的機率，之後將登陸廣東，強度隨即減弱，並且將併入鋒面低壓帶中。

下周天氣部分，賈新興表示，下周一至下周五，午後竹苗以南山區有局部短暫雷陣雨，高屏亦有零星短暫雨。下周六東北部有零星短暫雨，午後嘉義以北的山區及宜花山區有局部短暫雨。6月9日午後，竹苗以南及花東有局部陣雨或雷雨，竹苗以北及宜蘭有零星短暫雨。

賈新興表示，短期氣候趨勢預測顯示，下周一至6月11日轉為山區午後局部雨，之後至22日降雨轉為偏多的機率高，隨後至7月上旬降雨轉為偏少機率高。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。