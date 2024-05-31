馬力斯若生成是短命颱 專家示警：將和鋒面結合 周日恐強風豪雨

今天台灣附近仍然是偏南風的環境，天氣型態跟昨天類似，天氣風險公司氣象部經理吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，中部以南地區可能一整天都會有些局部短暫陣雨或雷雨出現的機會，白天配合熱力作用，陸地或山區仍有熱對流發展帶來雷雨的機會。

他說，局部山區的雨勢可能會比較大，或是有短時強降雨出現的情況，到山區、溪流邊活動多加注意。晚間熱對流減弱，不過偏南風持續帶來水氣，中部以南、台東一帶仍然會有短暫陣雨或雷雨出現的機會。

氣溫部分，吳聖宇表示，各地溫度悶熱，高溫普遍可達31至33度，局部地區可能來到34至35度或以上。

吳聖宇表示，昨天在海南島東方海面形成今年第2個熱帶性低氣壓，目前正緩慢向北接近廣東西部沿岸，有可能在今天深夜到明天清晨就會在廣東沿岸登陸，登陸前強度有稍微增強的機會，但是會不會發展成颱風還有待觀察。

如果成為輕度颱風，會是今年第2號颱風「馬力斯」，不過，吳聖宇表示，生命期應該會很短暫，因為隨即就會登陸，強度也會跟著減弱，可能很快就會減弱為熱帶性低氣壓，或是一般的低壓系統。

雖然這個熱帶性低氣壓或颱風，對台灣並沒有直接影響，不過，吳聖宇表示，它進入陸地減弱後，會逐漸跟北方再度南壓的鋒面結合在一起，跟著鋒面向東移動。預期明天接近台灣，周日通過台灣上空後，快速向東遠離。

吳聖宇表示，它所夾帶的水氣，也會跟鋒面一起為台灣帶來降雨，因此周末各地的天氣並不好，甚至會有局部較大雨勢發生的機會。

明天各地的降雨將會逐漸增多，吳聖宇表示，西半部有局部較大雨勢發生的可能性，東半部雨勢相對較小，白天配合熱力作用，各地山區也要注意熱對流發展帶來的較大雨勢。

吳聖宇表示，周日低壓配合鋒面快速通過，降雨會比明天明顯許多，各地普遍有陣雨或雷雨，西半部局部地區會有大雨甚至豪雨出現的機會，同時也會伴隨較強的陣風。務必留意周日的雨勢，最快要等到周日晚間或深夜過後，低壓鋒面遠離，降雨就會明顯減少。

下周一低壓鋒面離開，後續位置偏南停留於巴士海峽，吳聖宇表示，又會進入鋒面北方的東北風環境中，降雨白天山區發展的局部熱對流所帶來的雷雨為主，天氣型態比較偏向夏季型，這樣的天氣有機會維持到下周三左右。