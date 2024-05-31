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馬力斯颱風將生成 粉專：周日西半部恐劇烈降雨

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今年第2號颱風馬力斯即將形成，在周日逐漸從福建出海時，將為台灣帶來更強的西南風，此時北方又剛好有東北風南下，南、北風激烈交會，將形成一道很強的鋒面系統，很有可能為台灣西半部帶來劇烈的降雨。圖／取自「觀氣象看天氣」臉書粉專
今年第2號颱風馬力斯即將形成，在周日逐漸從福建出海時，將為台灣帶來更強的西南風，此時北方又剛好有東北風南下，南、北風激烈交會，將形成一道很強的鋒面系統，很有可能為台灣西半部帶來劇烈的降雨。圖／取自「觀氣象看天氣」臉書粉專

今年第1號颱風艾維尼已於今天凌晨2時變性為溫帶氣旋。中央氣象署表示，目前太平洋地區有1個熱帶性低氣壓，在中西沙島海面，向北移動，時速21公里，有發展為輕度颱風的趨勢。

氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，今年第2號颱風馬力斯即將形成，留意周日與南下的東北風激烈交會，為西半部帶來劇烈降雨。日本氣象廳預測在登陸廣東陸地前，將增強為輕度颱風。登陸後將減弱為熱帶性低氣壓，並轉東北東，朝台灣海峽北部移動。

「觀氣象看天氣」表示，要特別注意的是，在周日逐漸從福建出海時，將為台灣帶來更強的西南風，此時北方又剛好有東北風南下，南、北風激烈交會，將形成一道很強的鋒面系統，很有可能為台灣西半部帶來劇烈的降雨。

另外，「觀氣象看天氣」表示，因西南風增強的關係，昨天中南部已開始下短暫陣雨，今明兩天西南風會更強，中南部天氣將更不穩定。

東北風 颱風 馬力斯

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