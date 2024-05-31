馬力斯將生成 粉專：周日穿越台灣上空 已不是颱風仍有威脅

中央氣象署表示，今年第1號颱風艾維尼已於今天凌晨2時變性為溫帶氣旋，中心位置在大阪南南東方470公里海面上，以每小時35公里速度，向東進行。而目前太平洋地區有1個熱帶性低氣壓，在中西沙島海面，向北移動，時速21公里，有發展為輕度颱風的趨勢。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，今年第2號颱風「馬力斯」即將形成。預估明天凌晨左右登陸中國廣東，隨後轉東北加速朝福建前進，受到陸地破壞，強度會減弱。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，周日下午橫越台灣海峽，傍晚至夜晚間穿越台灣上空。雖然此時已經不是颱風，但仍保有熱帶低壓威力，挾帶的豐沛水氣、帶動的西南風，仍會有一定程度的威脅。󠀠