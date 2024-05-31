馬力斯颱風最快今生成 吳德榮：周末防致災天氣
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，鋒面還很遠，今天天氣與昨天類似，各地大致多雲時晴，仍偏熱；但大氣不穩定，午後有局部陣雨或雷雨的機率，有較大雨勢。因南方水氣北移，南台灣不定時偶有局部短暫陣雨或雷雨的機率。北部23至34度，中部24至35度，南部24至35度，東部22至33度。
目前太平洋地區有1個熱帶性低氣壓。吳德榮表示，中央氣象署路徑潛勢預測圖顯示，南海的熱帶低壓今天將發展為第2號颱風馬力斯，其行徑與歐洲模式系集模擬類似，先受到太平洋高壓西側導引向北前進，再受西風帶導引轉向偏倫東。但為短命颱，明天登陸廣東後減弱為熱帶低壓，且將併入鋒面系統，成為鋒面帶上的氣旋。
明天鋒面接近，吳德榮表示，配合南海水氣，各地轉變為有局部陣雨或雷雨的天氣，周日鋒面挾馬力斯殘餘環流通過，各地局部陣雨或雷雨持續，周末兩天有中小尺度對流系統發展的機率，應慎防劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間大雨致災。周日氣溫明顯下降、天氣轉涼。
吳德榮表示，下周一白天起至周四鋒面南移至巴士海峽、呂宋島一帶徘徊，台灣轉晴朗穩定，僅中南部山區午後偶有局部短暫陣雨的機率；下周一清晨很涼、白天起氣溫將逐日漸升。
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