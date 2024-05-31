新聞眼／劫貧濟富 加深年輕世代剝奪感

全民健保的精神是量能付費，有能力者分攤愈多，例如，如有房屋租金、股息、股利等收入，超過一定額，就需繳補充保費者。但在野黨卻提案，要求綜合所得稅率未達百分之二十的年長者，由中央全面補助健保費，這無異是劫貧濟富，不但造成年輕世代的剝奪感，還可能引發嚴重的世代對立。

以一一二年為例，綜合所得稅率百分之廿年所得為二五二萬元至一二六萬元，如依在野黨所提，年所得低於二五二萬元，就可免繳健保費，這讓不少月收入一二十萬的銀髮族受惠，看似守住老年人選票，卻可能得罪廣大年輕人。

年輕人族群所得中位數約三萬七五○○元，處薪資「凍漲」狀態，繳完房租，扣掉生活費、飲食費，所剩不多，如果還得承擔有錢長輩的健保費，勢必引發民怨，難怪年輕世代自嘲，「努力不一定成功，但不努力一定很輕鬆」。

財政部統計，去年地價稅納稅人口中，六十五歲以上占比達三成三，為各年齡層中最高，等於大部分銀髮族均為有屋階級。五十五歲以上人口占三分之一，擁有七三四萬張選票，但也掌握全台灣三分之二財富，這批「新新老人」絕非傳統的貧老弱勢。

高齡者福祉，理應受到重視，但對這款政策買票，「新新老人」未必埋單，一旦上路，眾多老年人看似受惠，卻也讓年輕世代負擔更為沉重。選舉時可以亂喊發紅包、大撒幣式的政見，但激情過後，應該理性看待，以免適得其反。