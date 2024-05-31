老人健保擴大免費？ 衛福部不建議

多名在野立委提案，綜合所得稅百分之廿以下的六十五歲以上民眾得免繳健保費，以一一二年綜合所得淨額為例，只要低於一二六萬元以下，就可免繳。衛福部預估，全國八成四老年人符合資格，一年需花三五九億元，考量健保量能負擔與世代公平精神，建議維持現行條文。

立法院社福及衛環委員會昨討論「老人福利法」第廿二條與第廿五條修法草案，現行廿二條明訂，老人或其法定扶養義務人就老人參加全民健康保險保險費、部分負擔費用或保險給付未涵蓋之醫療費用無力負擔者，直轄市、縣（市）主管機關應予補助。國民黨立委張嘉郡、黃健豪等提案，近一年綜所稅稅率未達百分之廿者，全面補助。

衛福部次長呂建德表示，如依在野黨提案，相關費用三五九億元，到二○四九年更達六九一億元，若未採取排富，全面給付，費用將更高。召委王育敏則宣布，相關法案將待衛福部長邱泰源自日內瓦返台後，擇期再審。

民進黨立委黃秀芳質疑，讓年輕人負擔老人健保費，是否符合世代公平正義？對此，呂建德表示，應考量整體經濟環境，年輕人所得月薪中位數三萬七五○○元，如還需負擔月收入逾十萬銀髮族的健保費，確實加重年輕世代經濟壓力。

呂建德表示，政府早已補助貧苦年長者健保費用，例如，「老人參加全民健康保險無力負擔費用補助辦法」採取排富、優先照顧弱勢等原則，全額補助中低收入的七十歲以上長者健保費。至於社會救助法，則全額補助六十五歲以上低收入戶老年人。

衛福部社家署統計，一一二年補助十一萬二一九六人，補助金額計為新台幣九億八四六八萬三千元；至於六十五至六十九歲中低收入老年人，由直轄市、縣（市）政府，訂定補助基準，減輕健保費負擔。

不過，總統大選期間，衛福部與行政院也釋放利多政見，針對健保第六類中，六十五歲以上，無工作、沒有收入，且無家屬撫養的保險對象，每月全額補助健保費用八二六元，粗估七十萬人受惠，約需編列一百億元公務預算。立委王育敏質疑，該政策是否還存在？選完就不認帳了？

對此，呂建德回應，政策一定是延續的，目前仍研議，絕對不會當作沒這回事。