侯友宜建言中央 全台捷運專責興辦

新北市長侯友宜昨出席行政院會，建請中央協助推動「新北三環六線」建設，也期待未來由中央成立單一專責單位，整合全台捷運的興建、營運，加速推動捷運建設，也有利軌道專業人才傳承。但正營運捷運的地方政府對此見解不一，支持及態度保留者都有。

行政院發言人陳世凱表示，侯友宜的建議涉及捷運制度重大調整，需要整合中央與地方意見，會審慎評估。

侯友宜說，疫情後觀光人數下降，觀光業者都面臨很大壓力，需要各部會一起努力，也需要提高層級，期待總統召開觀光國是會議，也建請行政院恢復觀光會報，並由院長親自主持。

侯友宜也提及新北推進的捷運建設，相關捷運路網均已提報中央，盼中央協助加速推動。他說，以北台灣為例，捷運建設涉及雙北、基隆及桃園，政院可思考成立單一專責單位，由中央統合興建與營運，避免地方報中央、中央再花長時間審議，能降低營建原物料上漲導致經費增加，也能做到人才統一、縮短興建時間等好處。

目前幾條捷運都由北市捷運局代建，北市府表示，台北把推動捷運路網視為首都圈協同發展的心血管系統，為加速捷運興建與營運效能，市府願意分享台北經驗。

但有北捷官員說，台北捷運多年來營運已步上軌道，不必再借助中央統一經營，侯市長的提案不合理。至於新北捷運才剛起步，本來就會遇到經營不善撞牆期，不能遇到困難就想丟給中央。

新北捷運公司表示，侯市長建議中央成立捷運專責單位，統合全台捷運建設，是基於資源整合、縮短建設時程及人才統一。

桃園捷運公司支持這項建議，指有利於軌道專業人才傳承。以新北三鶯線進入桃園市為例，要在八德區與桃園綠線銜接，在八德區的三個車站須由桃園市府委託新北捷運局興建，當中涉及未來綠線營運票證介面整合，棕線從桃園市龜山區銜接中和新蘆線、萬大樹林線也如此。但桃園、新北、台北三家捷運公司員工薪資不同，專業技術人才不易培訓，留才也難，有專責捷運公司統一營運，問題可迎刃而解。

台中捷運公司表示，捷運建設由中央和縣市政府分擔出資興建，捷運營運則由地方依大眾捷運法設立公司，因涉及地方自治權責，宜由中央及地方先釐清再討論。