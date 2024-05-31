長者肌少症 三高、失能恐跟著來

我國2025年將進入超高齡社會，然而，長壽並不代表健康。台灣整合照護學會理事、台北榮民總醫院高齡醫學中心研發推展科主任彭莉甯表示，台灣高達三分之一的長者有肌肉流失風險，一旦發生肌少症，可能會有糖尿病、營養不良、憂鬱纏身等問題。

年齡愈高肌肉流失速度愈快，根據統計，國人平均壽命為79.84歲、健康餘命為72.43歲，換言之，國人臨終前恐長達7年多處於失能、長期臥床、疾病纏身的狀態；台灣老人平均臥床長達8年，比世界平均5年還多，相關數據也顯示，長者行動力與自我照顧有高度相關。

肌肉是健康的根基，肌肉流失是體力下降主因，長者三高、失能等問題恐伴隨而來。彭莉甯指出，肌肉流失容易導致的風險，包含糖尿病增加50%、失能提升36%、高血壓提高兩成，認知障礙、行動能力變差等也會攀升。40至80歲的中老年人容易肌肉流失，若不作為、放任肌肉減少，可能會「百病纏身」。

彭莉甯說，以往鼓勵長者多補充蛋白質、多運動，可增強肌肉量，但解方有限。研究發現，「HMB」可維持肌肉穩定、減少蛋白質分解、促進蛋白質合成，可以從根源減少肌肉流失。依據「HMB肌少治療白皮書」建議，一般肌肉健康者，每天至少約需0.75克HMB以維持肌肉狀態，相當於25顆雞蛋、14盒豆腐；若是肌少症則每天需3克HMB。

研究發現，穩定使用HMB營養補充品的長者，6個月後，約4成長者體態跟營養狀況變得更健康，上臂與下肢肌力都有顯著增加。

藝人任賢齊擔任肌肉健康衛教大使，現年58歲的他，熱中極限運動，但為避免肌肉流失速度過快，會搭配營養品維持體力。